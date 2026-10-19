Huevos fritos y picadillo en el V Gastro-Kilómetro Cero de Alimentos de Segovia, que se celebra en Villacastín el sábado

La diputada responsable de Alimentos de Segovia, Magdalena Rodríguez (centro) con entidades participantes del evento. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia, a través de la marca agroalimentaria 'Alimentos de Segovia', celebrará el sábado 24 de octubre en Villacastín la quinta edición del evento Gastro-Km0, que en esta edición ofrecerá una comida popular, en la plaza Mayor de la villa, de huevos fritos con picadillo.

La cita pondrá a la venta 1.000 raciones a un precio popular de tres euros, que incluirán pan, bebida y postre.

Los platos se elaborarán con productos de 'Huevos Velasco' y 'La Prudencia', empresas localizadas en Villacastín, y la jornada combinará gastronomía, música y convivencia en torno a los sabores tradicionales del territorio, elaborados los platos con productos de la comarca, que evitan el gasto de transporte haciendo que el consumo sea más sostenible.

Con un importe reducido y un menú completo, la organización busca que la propuesta "resulte accesible para vecinos y visitantes" y se convierta en una fiesta "de tradición, gastronomía y sostenibilidad ambiental".

Así lo ha expuesto la diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, durante la presentación del evento, quien ha destacado que "Gastro-Km0 permite acercar los productos de proximidad a la ciudadanía y reconocer el papel que desempeñan los productores, cocineros y hosteleros en la promoción de la gastronomía segoviana".

Rodríguez ha recordado que la iniciativa de 'Kilómetro Cero' sirve para "poner en valor la calidad de los productos de la provincia y la riqueza de la cocina tradicional, mientras se apoya a los profesionales que mantienen vivo el medio rural".

El programa se iniciará a la una de la tarde con la inauguración oficial del V Gastro-Km0. Media hora después está previsto que el grupo 'Finister' ofrezca un concierto que amenizará la jornada hasta la comida popular, fijada para las tres de la tarde.

A partir de las cinco, la programación continuará con la actuación de la orquesta Pikante, de modo que el público podrá disfrutar de la gastronomía y la música durante toda la tarde.

Los tickets estarán disponibles en distintos establecimientos y puntos de venta de la provincia: en el Ayuntamiento de Villacastín y en La Prudencia, en Villacastín; en El Rincón de la Gloria, en Otero de Herreros; en Panadería Los Mellizos y Charcutería Henar, en Segovia; y en La Despensa de Abades y Carnicería y Pescadería, en Abades.

En la presentación, la diputada ha estado acompañada por el gerente de la Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (Hotuse), Javier García; el presidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Segovia y su Provincia, Vicente Calle; el vocal de la Asociación de Camareros de Segovia y provincia, Javier Aragoneses, y el presidente de la Asociación de Sumilleres de Segovia (Asusego), Paco Plaza.

También han asistido el director general de Huevos Velasco, Jesús Velasco; su responsable de Marketing y Comunicación, Carla Velasco, y el IT Project Manager de la empresa, Sergio Velasco, así como los CEO de La Prudencia, Prudencio Benito y Alicia Benito.