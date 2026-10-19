Huevos fritos y picadillo en el V Gastro-Kilómetro Cero de Alimentos de Segovia, que se celebra en Villacastín el sábado

La diputada responsable de Alimentos de Segovia, Magdalena Rodríguez (centro) con entidades participantes del evento.
La diputada responsable de Alimentos de Segovia, Magdalena Rodríguez (centro) con entidades participantes del evento. - DIP SEGOVIA
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 19 octubre 2026 14:20
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SEGOVIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia, a través de la marca agroalimentaria 'Alimentos de Segovia', celebrará el sábado 24 de octubre en Villacastín la quinta edición del evento Gastro-Km0, que en esta edición ofrecerá una comida popular, en la plaza Mayor de la villa, de huevos fritos con picadillo.

La cita pondrá a la venta 1.000 raciones a un precio popular de tres euros, que incluirán pan, bebida y postre.

Los platos se elaborarán con productos de 'Huevos Velasco' y 'La Prudencia', empresas localizadas en Villacastín, y la jornada combinará gastronomía, música y convivencia en torno a los sabores tradicionales del territorio, elaborados los platos con productos de la comarca, que evitan el gasto de transporte haciendo que el consumo sea más sostenible.

Con un importe reducido y un menú completo, la organización busca que la propuesta "resulte accesible para vecinos y visitantes" y se convierta en una fiesta "de tradición, gastronomía y sostenibilidad ambiental".

Así lo ha expuesto la diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, durante la presentación del evento, quien ha destacado que "Gastro-Km0 permite acercar los productos de proximidad a la ciudadanía y reconocer el papel que desempeñan los productores, cocineros y hosteleros en la promoción de la gastronomía segoviana".

Rodríguez ha recordado que la iniciativa de 'Kilómetro Cero' sirve para "poner en valor la calidad de los productos de la provincia y la riqueza de la cocina tradicional, mientras se apoya a los profesionales que mantienen vivo el medio rural".

El programa se iniciará a la una de la tarde con la inauguración oficial del V Gastro-Km0. Media hora después está previsto que el grupo 'Finister' ofrezca un concierto que amenizará la jornada hasta la comida popular, fijada para las tres de la tarde.

A partir de las cinco, la programación continuará con la actuación de la orquesta Pikante, de modo que el público podrá disfrutar de la gastronomía y la música durante toda la tarde.

Los tickets estarán disponibles en distintos establecimientos y puntos de venta de la provincia: en el Ayuntamiento de Villacastín y en La Prudencia, en Villacastín; en El Rincón de la Gloria, en Otero de Herreros; en Panadería Los Mellizos y Charcutería Henar, en Segovia; y en La Despensa de Abades y Carnicería y Pescadería, en Abades.

En la presentación, la diputada ha estado acompañada por el gerente de la Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (Hotuse), Javier García; el presidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Segovia y su Provincia, Vicente Calle; el vocal de la Asociación de Camareros de Segovia y provincia, Javier Aragoneses, y el presidente de la Asociación de Sumilleres de Segovia (Asusego), Paco Plaza.

También han asistido el director general de Huevos Velasco, Jesús Velasco; su responsable de Marketing y Comunicación, Carla Velasco, y el IT Project Manager de la empresa, Sergio Velasco, así como los CEO de La Prudencia, Prudencio Benito y Alicia Benito.

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