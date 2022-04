Ibáñez (PP) descarta ser candidato a la Alcaldía de Burgos

VALLADOLID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León Ángel Ibáñez (PP) ha asegurado este miércoles que asume con "naturalidad" su salida del Gobierno autonómico de la comunidad al igual que apunta que lo hizo con su entrada hace tres años, al tiempo que ha aseverado que "en absoluto" se plantea ser candidato a la Alcaldía de Burgos.

Así lo ha señalado Ibáñez este miércoles en el recibidor del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid antes de la celebración del acto de toma de posesión de los miembros del nuevo Gobierno de la Junta de Castilla y León, del que deja de formar parte después de casi tres años en el cargo de consejero de la Presidencia (desde julio de 2019).

Ibáñez ha señalado que afronta con "ganas e ilusión" el "nuevo reto" que tendrá en la dirección del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes al tiempo que ha descartado ser candidato a la Alcaldía de su ciudad, Burgos, por el PP. "En absoluto, no entra dentro de mi escenario. Soy el coordinador del partido en Burgos y ya llegará el momento en el que se tengan que hablar esas cuestiones", ha explicado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Al ser preguntado sobre la decisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de dejarle fuera de su equipo en el Gobierno autonómico, ha asegurado que lo asume "con la misma naturalidad" que cuando una persona llega a un cargo. "El día que me llamó el presidente Mañueco para encargarme de la Consejería de la Presidencia no le pregunté por qué había tomado la decisión así que no creo que sea razonable preguntar los motivos cuando la decisión es la contraria", ha detallado.

Eso sí, ha reconocido que "a todo el mundo le gusta formar parte de quipos importantes", si bien entiende que "cuando uno entra, otro tiene que salir".

Asimismo, ha subrayado su "satisfacción" por haber tenido la oportunidad de haber pertenecido al Consejo de Gobierno de la Junta, durante los últimos años, así como su agradecimiento "encarecidamente" al presidente Mañueco por haberle permitido "representar a los castellaoleoneses", en lo que considera "una de las mas altas responsabilidades que un político puede tener en una comunidad magnífica como Castilla y León".

Ahora, ha añadido, afronta con "ganas e ilusión" la tarea en el Grupo Parlamentario, ya que ha aseverado que se trata de una legislatura "novedosa" con la conformación de un Gobierno por parte del PP y Vox, "llena de retos apasionantes" y en la que las Cortes, a su juicio, serán "el altavoz" de los castellaoleoneses.