Ibáñez repite como cabeza de lista del PP en Burgos que incluye a la edil Andrea Ballesteros como número dos

Archivo - El diputado nacional por Burgos, Ángel Ibáñez, presenta quince medidas para dar futuro y vida al campo. - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ángel Ibáñez repetirá como cabeza de lista del Partido Popular de Burgos al Congreso de los Diputados de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre y le acompañará como número dos Andrea Ballesteros, segunda teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos que preside la 'popular' Cristina Ayala.

Completan la lista del PP al Congreso por la circunscripción de Burgos, donde están en juego cuatro escaños, el alcalde de Villarcayo, Adrián Serna del Pozo, en el número tres y Sara González Moreno en el cuatro.

Por su parte, Javier Lacalle, alcalde de Burgos entre 2011 y 2019, volverá a ocupar el primer puesto en la lista del PP de Burgos al Senado, al que llegó en 2019. El número dos será para la mirandesa Sandra Moneo, que deja la Cámara baja para aspirar a un escaño en la Cámara alta, y el tres para Salvador de Foronda Vaquero, actual senador que pasa del puesto dos al tres.