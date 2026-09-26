Iberdrola moviliza a 200 voluntarios en CyL para dejar huella en las personas y en el planeta - IBERDROLA

VALLADOLID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 200 voluntarios de Iberdrola en Castilla y León se ha movilizado esta Semana Internacional del Voluntariado en múltiples actividades presenciales y telemáticas relacionadas con el compromiso de la compañía con el cuidado del medio ambiente y el apoyo a colectivos vulnerables.

Todo ello con el objetivo de canalizar el espíritu solidario de los profesionales de Iberdrola y contribuir a la construcción de un mundo mejor, para dejar una huella positiva en el planeta y en la vida de otras personas.

En total, se han realizado más de 90.000 horas de trabajo solidario en más de 9.500 iniciativas en colaboración con 2.600 asociaciones.

El delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, ha explicado que la Semana Internacional del Voluntariado refleja el "enorme compromiso social" de los profesionales de la compañía, ya que a través de su implicación se puede transformar la solidaridad en acciones concretas que mejoran la vida de las personas, contribuyen al cuidado del medio ambiente y dejan una huella positiva y duradera en nuestra sociedad.

ACCIONES SOLIDARIAS

En el municipio abulense de Villarejo se celebra una nueva jornada de reforestación en una zona gravemente afectada por el incendio forestal de 2021.

Los voluntarios de Iberdrola recuperan un espacio verde que quedó degradado y que forma parte de un área recreativa utilizada por los vecinos.

Su objetivo es repoblar este entorno con especies adecuadas, contribuyendo a la restauración del ecosistema, la mejora del paisaje y la recuperación de un espacio natural de gran valor para la comunidad.

Los acompañan personas con discapacidad intelectual, usuarias de AMAS, en esta actividad inclusiva y familiar que fomenta la colaboración, la sensibilización medioambiental y el trabajo en equipo.

En Valladolid, en colaboración con la Asociación A.M.A. El Pisuerga, los voluntarios de Iberdrola y miembros de Cruz Roja han participado en el acondicionamiento de los entornos del Callejón de la Alcoholera y Santa Ana.

Desde la embarcación de la asociación y también desde la ribera, han llevado a cabo labores de mantenimiento vegetal y recogida de residuos, contribuyendo a la conservación de este espacio natural.

Además, han podido descubrir de primera mano la riqueza ambiental e histórica del entorno, reforzando la importancia de conocer el río para protegerlo.

Otra de las iniciativas solidarias se desarrolla en Pinilla de la Valdería (León), una zona afectada por el incendio forestal del verano de 2025, que provocó importantes daños en el entorno natural del pueblo.

Se contribuirá a la recuperación del ecosistema mediante una jornada de reforestación, favoreciendo la regeneración de las zonas afectadas y la recuperación progresiva de la biodiversidad local.

Durante la jornada, los voluntarios participarán en diferentes tareas de reforestación con especies adecuadas al entorno, incluyendo la preparación de las zonas de plantación, plantación de árboles y arbustos y otras labores necesarias para favorecer su correcto desarrollo.

Esta actuación permitirá contribuir de forma directa a la recuperación ambiental de la zona afectada por el incendio, ayudando a restaurar la vegetación, proteger el suelo frente a la erosión y favorecer la recuperación del hábitat y la biodiversidad del entorno.

En Salamanca, los voluntarios participarán en una jornada de ocio inclusivo acompañando a personas con discapacidad intelectual en una actividad en la bolera.

La iniciativa, basada en una competición amistosa en grupos mixtos, incluye dos partidas por participante y un descanso para compartir un refresco y un tentempié.

Una experiencia que fomenta el deporte inclusivo y el compañerismo, dejando huella tanto en las personas de ASPRODES como en los voluntarios.

Los voluntarios en Soria mejorarán uno de los espacios más importantes de ASAMIS, la sede donde sus usuarios desarrollan diariamente actividades formativas, ocupacionales y de ocio.

Durante la actividad, los voluntarios colaborarán en la construcción e instalación de un mural diseñado por ellos mismos, a través de fusionar y decorar lienzos "individuales" crearán un mural de grandes dimensiones cooperativo, el cual se fijará en la pared del salón de ASAMIS, con la finalidad de decorar y dejar su huella en su centro.

Además, Zamora acogerá la XVIII edición de la Marcha contra el Cáncer 'Mucho X Vivir', organizada por la AECC, donde Iberdrola, que es el patrocinador principal, contará con un espacio propio donde se llevarán a cabo diversas actividades -como fotos en el pódium, firma en la lona y entrega de merchandising-, y donde los voluntarios jugarán un papel clave ofreciendo apoyo logístico y animando a los participantes en una de las citas más emotivas del calendario deportivo zamorano.