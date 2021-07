Igea anima a Tudanca a comprarse un "cuadernillo rubio" y le afea su falta de "decencia" tras criticar la vacunación

VALLADOLID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha animado al secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca a comprarse un "cuadernillo rubio" para comprender el sistema de vacunación de Castilla y León, al tiempo que ha afeado su falta de "decencia" tras sus críticas.

"Veo que lo de los patitos no fue suficiente. El secretario del partido socialista debería de hacer dos cosas. La primera comprar un cuadernillo de rubio porque se quedó en los conjuntos disjuntos y la segunda dirigirse al Gobierno y exigirle que no disminuyo a un tercio el ritmo de suministro. Hay que tener muy poca vergüenza para decir eso", ha resumido, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante el balance de mitad de legislatura que ha realizado junto al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Igea ha salido al paso, de esta manera, de las declaraciones realizadas ayer por Tudanca en las que criticaba el "medio millón de vacunas" que había sin poner y que traspasaba una línea de hacer política que "perjudica" la vida de los castellanoleoneses.

En su respuesta, Igea ha sustentado sus reproches con números. Así ha evidenciado que en el mes de junio Castilla y León recibió 620.100 vacunas de Pfizer y en la primera quincena de julio 85.410. Así se ha preguntado qué interés político puede haber en retrasar la vacunación. "Podrán pensar que somos malvados, pero no imbéciles... es incomprensible".

Igea considera que las críticas de Tudanca son "moralmente inaceptables e intelectualmente incomprensibles" y ha reclamado que, en lugar de "dar lecciones" reclame a su Gobierno, como secretario del PSOECyL, que mantenga el "ritmo" de suministro.

"Intentan ocultar la realidad", ha apostillado para pedir explicaciones por el "salto" en la distribución de viales, al tiempo que ha recordado que si hubieran puesto esas vacunas no habría para las segundas dosis, lo que hubiera supuesto "un cataclismo" en esta ola que, ha indicado, está afectando a personas con un único vial inyectado.

En este punto, las críticas también se han girado hacia el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, al que Igea acusa de buscar más "el desgaste" del Ejecutivo autonómico que de "aliviar" el sufrimiento de la población.

Por su parte, el presidente de la Junta achaca estas críticas a la frustración y el nerviosismo de Tudanca por los resultados de las últimas encuestas de intención de voto en la Comunidad. "Cuando no se tienen argumentos empiezan los ataques personales, las mentiras y algo peor como son las manipulaciones", ha explicado.

Mañueco recuerda que Castilla y León es una de las autonomías con mejores porcentajes de vacunación y ha apelado a la "prudencia" porque hay que reservar segundas dosis para así poder adelantar la vacunación con Astrazeneca a las ocho semanas.

TOQUE DE QUEDA Y MASCARILLAS

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo autonómico ha descartado recurrir al toque de queda como ha hecho la Comunidad Valenciana. "Es un tema jurídico. Ya lo pedimos en al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y fue claro y taxativo. Por eso hemos pedido al Gobierno que habilite herramienta jurídica para poder tomar estas medidas", ha apuntado.

También ha querido salir al paso de las críticas por sus declaraciones por calificar de "gravísimo error" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya decidido eliminar las "mascarillas". En este sentido ha acusado al PSOECyL de "burda manipulación" por emitir "el corte interesado" sobre su uso en un programa nacional. "Ante la ausencia de argumento, van al ataque personal", ha explicado Mañueco que pondrá a disposición sus declaraciones "completas".

No obstante, ha vuelto a criticar la decisión de Sánchez al tomarla sin respaldo de los "expertos" por lo que ha pedido que rectifique. "Todos, vuelvo a reiterar, tenemos ganas de que desaparezcan, pero esa decisión tiene que tener la base de un informe técnico y no ser una decisión política. Da la falsa idea de que el virus ya no existe y sigue con nosotros. De sabios es rectificar y espero que él lo haga", ha concluido.

Por último, Igea también ha respondido que el cierre de camas se debe también a la falta de personal y considera que a los sanitarios ya no se les puede "exigir nada más". "Ahí es donde tenemos esa limitación", ha apuntado.