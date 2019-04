Igea augura que, como al olmo seco, tras la lluvia de abril y el mes de mayo vendrán las hojas naranjas

Publicado 23/04/2019 12:19:24 CET

VILLALAR DE LOS COMUNEROS (VALLADOLID), 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha augurado que, al igual que vaticinaba Antonio Machado en el poema al olmo seco, tras la lluvia de abril y el mes de mayo saldrán las hojas en la Comunidad Autónoma que, en este caso, ha augurado serán de color naranja.

Este es el principal mensaje que ha trasladado Igea en declaraciones a los medios de comunicación ante el monolito en homenaje a los comuneros de Castilla levantado en Villalar de los Comuneros, la localidad vallisoletana que acoge los actos con motivo de la Fiesta de Castilla y León.

Igea se ha mostrado convencido de que este 23 de abril es un día "muy especial" ya que coincide con el último Día de la Comunidad bajo un gobierno del Partido Popular en Castilla y León donde ha vaticinado una victoria de Ciudadanos que, según ha explicado, cambiará la Comunidad y hará honor a Padilla, Bravo y Maldonado a través de la igualdad y la libertad.

"Nosotros no venimos aquí a decir que somos diferentes, nosotros no somos superiores, no somos supremacistas", ha aclarado Igea en esa defensa de principios como la libertad y la igualdad.

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta ha evocado la figura de los comuneros de Castilla y León a los que se ha referido como "héroes liberales" que inspiraron a los políticos del trienio liberal por defender, a modo de ejemplo que no hay impuestos sin representación.