Igea confía en llegar al final para conocer "quién, cómo y qué pasó"

Publicado 13/03/2019 12:29:59 CET

VALLADOLID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Cs a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, confía en que la Comisión de Valores y Garantías de la formación naranja llegue "hasta el final" para conocer "quién, cómo y qué" llevó a que se contabilizarán 82 votos de manera irregular en el Proceso de Primarias.

Igea, que requirió a la Comisión de Valores de Cs tras conocerse la irregularidad de 82 votos, situación que fue advertida por un militante de Burgos, ha explicado que este organismo independiente "sigue haciendo su trabajo" y confía en que en el informe final "llegue hasta el final y se puda esclarecer, en la medida de lo posible" cómo se produjo esta situación para que "no se vuelva a producir".

Asimismo, en declaraciones a Europa Press, Francisco Igea ha reconocido que cuando tuvieron conocimiento de que podría haber una "irregularidad" en la votación no es que se "sorprendieran" sino que, según ha dicho literalmente: "casi nos caemos de espaldas", para seguidamente apuntar que actuaron "de forma responsable y exquisita" ya que verificaron que existía dicha irregularidad antes de actuar y acudir a la Comisión de Garantías.

"Hemos actuado de forma responsable y exquisita y no dimos el paso al azar", ha indicado el candidato de Cs, quien considera que a él y a quienes le han apoyado durante todo el proceso no se les puede pedir más, tras lo que ha reiterado que así lo hicieron "porque era un problema serio que alteraba la voluntad de los militantes" ya que los 82 votos, que no se han podido atribuir a ningún militante, dieron en un principio la victoria a Silvia Clemente.

"A nosotros como candidatura no se nos puede exigir más" ha sentenciado Igea, quien ha insistido en que la Comisión de Valores y Garantías se dedica a analizar estos casos "y a saber si existe algo que está fuera de la legalidad" por lo que ahora esperarán a conocer el informe final de este organismo.

Por otro lado, sobre las declaraciones del vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, que espera que Igea lleve a la vía penal la "chapuza" de las Primarias, el candidato por Cs ha respondido que cada uno "en su casa, tiene lo suyo, como para hablar del vecino" a lo que ha añadido que la vía Penal está abierta a cualquier ciudadano para que denuncie si conoce algún delito.

"Nadie está más obligado que otro y yo no tengo mayor obligación que él", ha aseverado Francisco Igea, quien ha insistido que hicieron todo lo que tenían que hacer cuando tuvieron conocimiento de todos los datos.