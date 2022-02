Igea constata una remontada "muy buena" de Cs que volvería a pactar con el PP pero no haría presidente a Mañueco

VALLADOLID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha constatado una remontada "muy muy buena" de la formación naranja en el tramo final de la campaña electoral de las elecciones autonómicas del 13 de febrero tras las que aspira a "gobernar" para lo que no ha descartado volver a pactar con el Partido Popular, como ocurrió hace dos años y medio, si bien ha zanjado que no volvería a hacer presidente a Alfonso Fernández Mañueco, al que ha tildado como "un señor que miente".

"Lo único que no es posible --ha aclarado Igea a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa telemática-- es volver a darle la llave a un señor que ha demostrado la deshonestidad. Eso ya lo hemos dejado claro y lo vamos a mantener. No puede ser presidente de la Comunidad un señor que pone en riesgo a la Comunidad, que la deja sin presupuestos, que miente a la población, que calumnia a su socio, que difama a las personas que han sido miembros del Gobierno y que, además, lo hace poniendo en riesgo las vidas, las haciendas, los negocios de los ciudadanos de Castilla y León. Esto no es admisible".

Dicho esto, ha insistido en que ese veto a Fernández Mañueco no quiere decir que Ciudadanos no pueda llegar a un acuerdo programático con el PP si siguen pensando que las propuestas de los liberales, sobre todo en regeneración, son aceptables, como podría ocurrir, ha añadido, con el Partido Socialista y siempre que los de Luis Tudanca no se instalen en las ideas que llevaron a la presentación de la moción de censura hace casi un año y lleguen a la conclusión de que las medidas que propugnan los de Inés Arrimadas en transparencia, bajada de impuestos o reforma de la Atención Primaria, son buenas políticas para Castilla y León.

En este sentido, Igea ha rechazado poner cordones sanitarios a los partidos y sí a las ideas, a los programas y a las propuestas y ha evidenciado que la palabra la tienen ahora los electores, a los que ha pedido que no se cohíban al emitir su voto, tras lo que llegará después el trabajo de los partidos para dialogar y alcanzar acuerdos, y ha alertado además de que se pueda reproducir en Cortes de Castilla y León el "esperpento" vivido ayer en el Congreso de los Diputados con la convalidación de la Reforma Laboral.

"Para eso es importante que la gente que va a decidir el Gobierno de la Comunidad sea lo más tolerante, lo más abierta al diálogo posible y ponga siempre por delante el interés de la Comunidad al interés personal", ha sentenciado.

Por otro lado, en su último día de cuarentena tras haber dado positivo por coronavirus al inicio de la campaña electoral, Igea ha considerado además que esta obligada situación no le ha restado votos ya que los liberales han hecho "de la necesidad virtud" y han apostado por la exconsejera de Sanidad Verónica Casado para suplir la ausencia del candidato que cree que se ha descubierto "a una gran política que estaba oculta".