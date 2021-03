Igea cree que no ha lugar a "terrazagate" y defiende que cumplía la normativa

VALLADOLID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha defendido que cumplia la normativa durante su estancia en la terraza de un establecimiento hostelero de Valladolid con más personas, insiste en que no es el momento de "terrazagate" y cuenta con el respaldo del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha ratificado su postura como "compañero y amigo".

Igea se ha referido a este asunto en la rueda de prensa sobre la moción de censura presentada por el PSOE y ha asegurado que, dada la situación generada por el Covid-19, entiende el "cabreo" de la hostelería.

Sin embargo, ha señalado que no admite que se haya incumplido la normativa, ya que su estancia en esa terraza se produjo en "tres mesas separadas" y "todos con mascarillas". "No es este el momento de un terrazagate, no tiene mucho sentido", ha zanjado.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado a Igea y a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, como personas "escrupulosas" en el cumplimiento de la normativa. "Ratifico su posición y lo hago, no ya como presidente, sino como compañero y amigo", ha concluido Fernández Mañueco.

