Igea critica el modelo de financiación autonómica y apela a la unidad de acción a territorios como CL-M y Aragón

VALLADOLID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha criticado los planteamientos iniciales de la propuesta del Gobierno sobre la nueva financiación autonómica, por fijarse principalmente en un criterio de población y su número, no en su dispersión o densidad en el territorio, por lo que apeló ante sus homólogos de Castilla-La Mancha y Aragón a la necesidad de una unidad de acción en la prestación de servicios de manera equitativa.

Así lo señaló durante su participación, esta semana, en una jornada compartida con estos gobiernos autonómicos dentro de los foros abiertos y vinculados con la Conferencia sobre el Futuro de Europa, informa la Junta a través de un comunicado remitido a Europa Press.

En la exposición inaugural, el vicepresidente Igea aprovechó la participación en el evento del secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González Barba, para compartir públicamente y trasladar al Gobierno de España que Castilla y León no entiende los planteamientos iniciales de la propuesta de nueva financiación autonómica hecha pública recientemente, por fijarse principalmente en un criterio de población y su número, no en su dispersión o densidad en el territorio.

Al hilo de este argumento subrayó la diferencia entre los servicios que se prestan a las personas y los que prestan a los territorios para ser conscientes de las dificultades de atender a su coste y su sostenibilidad.

Francisco Igea también apeló ante sus homólogos autonómicos a la necesidad de una "unidad de acción" en la prestación de servicios de manera equitativa. La Junta recuerdfa que Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha mantienen una colaboración institucional intensa, precisamente, por trabajar de la mano para la búsqueda de soluciones contra la despoblación, "que más que un reto es una amenaza", señaló Francisco Igea.

El vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior aludió igualmente al problema de soledad y aislamiento al que se enfrentan los habitantes del medio rural y citó la conexión y la conectividad como soluciones "esenciales: que quien viva en el medio rural no esté aislado".

Además, Francisco Igea reiteró la necesidad de oportunidades y posibilidades de emprendimiento, cuestión que enlazó con la urgencia de que sea ya una realidad que Soria, junto con Teruel y Cuenca, disponga de ventajas fiscales como la disminución de los costes laborales para la actividad económica en estas zonas.

También aludió a dos cuestiones "muy relevantes" el vicepresidente de Castilla y León. Por un lado, el "escaso o nulo" papel que se da a la política migratoria, cuestión ante la que Igea manifestó que "no hay solución al problema de la despoblación si no abordamos la integración de los migrantes y las políticas de natalidad son insuficientes"; y por otro, reiterando esta idea ya planteada en anteriores ocasiones, el problema político que surge a partir de la desafección que se genera entre la ciudadanía de estos territorios al ver que sus demandas y sus necesidades no se han visto atendidas durante mucho tiempo.

En este punto, Francisco Igea citó expresamente la responsabilidad de la implicación a largo plazo de los partidos políticos de ámbito nacional.

SANIDAD EN EL MEDIO RURAL

La mesa dedicada a la Sanidad contó con las exposiciones de Manuel Mitadiel, gerente regional de Salud; Luisa de Paz Palacios, alcaldesa de la localidad salmantina de Vitigudino; e Isabel González, directora médica de Sacyl en El Bierzo.

En representación de la Junta de Castilla y León, en la mesa temático sobre 'Territorio inteligente y sostenible' organizada por el Gobierno de Aragón intervino Antonio Calonge, director general de Ordenación del Territorio y Planificación; y en la mesa 'Reto demográfico, fiscalidad y empleo', coordinada por el Gobierno de Castilla-La Mancha intervino Rosa Cuesta, directora general de Política Económica y Competitividad.

Antes de la celebración de esta actividad conjunta de las tres comunidades autónomas, el Gobierno autonómico celebró el pasado 21 de septiembre en Soria un foro monográfico previo sobre Sanidad y despoblación, en el que intervinieron los consejeros de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha.

En ese primer encuentro se puso de manifiesto que despoblación, envejecimiento y dispersión condicionan la organización de la atención sanitaria, la accesibilidad y el tipo de atención que se debe prestar, teniendo en cuenta además que el envejecimiento está vinculado a la cronicidad y ésta a una necesidad fundamentalmente de cuidados.

Al mismo tiempo se abordaron asuntos como la necesidad de contar con profesionales cualificados o el déficit estructural de profesionales y la dificultad de que estos se estabilicen en el medio rural, teniendo en cuenta que tanto Castilla y León, como Aragón y Castilla-La Mancha tienen entre sus problemas comunes la despoblación y la difícil cobertura incluso en áreas no despobladas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

'Respuestas ante el reto europeo de la despoblación' se enmarca dentro de las diversas actividades que las Administraciones públicas están realizando para que la ciudadanía contribuya al llamamiento denominado Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFE), que promueven el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea.

Esta jornada desarrollada por las tres comunidades autónomas se realizó por videoconferencia y su grabación está disponible para su visionado. Asimismo, la Dirección General de Acción Exterior de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha habilitado una dirección de correo electrónico para recibir propuestas sobre las temáticas analizadas: conferenciafuturoeuropa@jcyl.es, concluye el comunicado.