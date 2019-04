Igea (Cs) confía en conseguir hasta nueve diputados en Cyl que representen "por fin la igualdad"

Publicado 25/04/2019 20:53:33 CET

VALLADOLID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, ha confiado hoy en conseguir entre seis y nueve diputados en las elecciones generales del domingo, 28 de abril, que representen "por fina la igualdad".

En declaraciones a Europa Press poco antes de participar en un acto del partido en Valladolid, Igea ha sostenido que se encuentran ya en la "recta final" de una campaña en la que han tratado de transmitir a los ciudadanos cual es el proyecto de partido, un proyecto de "igualdad", de "tolerancia", de "unidad" y de "modernidad". "Esta es la primera ocasión en 30 años que Castilla y León tiene una oportunidad como esta", ha resumido.

Por su parte, la candidata de la formación al Congreso por Valladolid, Soraya Mayo, ha reflejado la "ilusión" del partido y también de Castilla y León donde hay una oportunidad "histórica" para tener un Gobierno que "vele por la igualdad".

"Más que nunca en esta Comunidad, necesitamos un partido y un gobierno que vele por la igualdad porque si caemos en las manos de Pedro Sánchez y los independentistas, Castilla y León estará muerta porque nadie se preocupará por nuestras necesidades", ha puntualizado.

Mayo considera que España se lo juega "todo" el domingo, no solo para los próximos cuatro años, sino también "el futuro" de las próximas generaciones. La candidata ha apelado a los militantes para que, cuando vengan "momentos malos", piensen que están en el partido de la "igualdad". "La gente está muy esperanzadas con nosotros, han puesto muchas expectativas y no les podemos fallar", ha continuado.

Y para eso, ha indicado, no pueden convertirse en los candidatos "del resto de los partidos", prometer cosas "que no se van a cumplir". "Vamos a poner a los ciudadanos en el centro y hacer de la política un servicio público y no servirnos de ella que es lo que se ha dedicado a hacer PP y PSOE toda la vida", ha concluido.