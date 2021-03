Espera que Tudanca "haya aprendido la lección" y cree que Cs está "más vivo que nunca"

Confía en que María Montero "haga lo correcto" y entregue su acta, pero subraya que PP y Cs mantienen una mayoría "suficiente"

VALLADOLID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, espera que el líder del PSOECyL, Luis Tudanca, "haya aprendido la lección" tras el fracaso de la moción de censura debatida este lunes en las Cortes y cree que Ciudadanos ha demostrado que está "más vivo que nunca" y que "tiene futuro".

Sobre su partido, Igea ha subrayado que ese porvenir tras haber demostrado que tiene "políticos responsables" que "han antepuesto las necesidades de los ciudadanos a sus intereses personales".

Tras la intervención en el hemiciclo del portavoz del Grupo Parlamentario de Cs, David Castaño, en las que pedía a Tudanca que dejara "morir en paz" a su partido, Francisco Igea ha bromeado con que su formación "siempre ha sido partidaria" de la muerte digna, pero ha puesto en duda la valía de su portavoz como médico.

"Ésta no es nuestra hora, el paciente está grave pero hoy ha dado señales de buena vitalidad", ha añadido el vicepresidente de la Junta, quien ha apelado a su profesión para advertir de que Cs sí cuenta con al menos un facultativo "dispuesto a ponerle el tratamiento necesario".

Francisco Igea ha reconocido que "gobernar no es fácil" y para su "joven" partido, su primera vez ha coincidido con la situción "más difícil del país desde la Guerra Civil", con un drama sanitario y económico. "No nos hemos apartado, no hemos hecho oposición dentro del Gobierno, no hemos aprovechado ninguna situación", ha recalcado Igea, quien ha defendido el trabajo "muy duro" de una Junta que se ha demostrado "cohesionada".

Por lo que se refiere a Luis Tudanca, el número dos del Ejecutivo autonómico ha extendido esta lección a "muchos" de los que daban a su partido "por muerto" y por "roto". "No digo que hoy rectifiquen, pero sí que se apunten este día para que la próxima vez lo tengan en cuenta", ha sentenciado en una rueda de prensa posterior a la votación de la moción y en la que ha estado acompañado por procuradores y consejeros de la formación naranja.

MOCIÓN "INCOMPRENSIBLE"

"Era una moción incomprensible, condenada al fracaso, en la que por primera vez en la historia política española se pedía a una mayoría de gobierno que se censurase a sí misma. Tan inaudito que resultaban difícil de comprender las intenciones del PSOE", ha opinado Igea, quien ha definido a Cs como "un partido de Gobierno" y "responsable".

El vicepresidente ha tachado esta moción de "maniobra desesperada" que tiene que ver "con un juego de ajedrez que no se juega aquí", sino en el tablero nacional y que busca "ahogar el espacio político de Cs".

Tras agradecer al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso fernández Mañueco, que haya sido un socio "leal, tranquilo y capaz de cohesionar el equipo Gobierno de esta comunidad", ha alabado "especialmente" la labor de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien "se ha dejado horas y horas, noches y noches, esfuerzo, inteligencia, lágrimas, empatía y sufrimiento para intentar aliviar el sufrimiento de los ciudadanos de Castilla y León".

"Ciudadanos que no saben por qué estamos hoy aquí y no ocupándonos gestión de la pandemia, de la gestión de la campaña de vacunación. Es absolutamente incomprensible", ha criticado Igea, quien se ha referido a la moción como una "estrategia alocada" con origen "fuera de Castilla y León" para cambiar el Gobierno y la Consejería de Sanidad en mitad en la pandemia ante la cual los ciudadanos "tomarán cuenta de lo sucedido".

Francisco Igea ha elogiado el "compromiso" mostrado por los procuradores de Cs tras pasar unos días "muy duros" en los que se ha "cuestionado su ética, su decencia y su lealtad". "No puedo estar más orgulloso de todos los procuradores que nos acompañan", ha añadido el vicepresidente, quien ha tenido un recuerdo particular para José Ignacio Delgado, el cual ha tenido que ejercer el voto de forma telemática por encontrarse aún convaleciente de la COVID-19.

También se ha mostrado "orgulloso" de la procuradora María Montero, quien abandonó este viernes la bancada naranja por discrepancias con el Grupo, al tiempo que ha expresado su confianza en que "haga lo correcto" y lo que le pide el partido, como es la entrega de su acta.

En cualquier caso, ha subrayado que PP y Cs suman una mayoría "suficiente" para seguir gobernando "con cierta tranquilidad" y ha negado que se haya planteado una remodelación del Gobierno.