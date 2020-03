Igea manifiesta su satisfacción por las diligencias abiertas sobre las primarias del partido en CyL

ÁVILA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a presidir Ciudadanos Francisco Igea ha mostrado su satisfacción porque el Juzgado de Instrucción número 4 de Burgos haya abierto diligencias previas sobre el proceso de primarias de Castilla y León de hace año y medio.

"Mi valoración no puede ser más que positiva, siempre hemos dicho que la justicia nunca será una amenaza siempre será garantía", ya que "nadie tiene más interés que éste quien les habla en que se aclare lo sucedido", ha dicho antes de participar en un acto con militantes en Ávila, una de las siete provincias de España en las que se impuso en la elección de delegados.

"Es absolutamente intolerable manipular la voluntad de los militantes", ha asegurado a los periodistas, por lo que confía en que "la justicia haga su trabajo a la mayor brevedad posible y que, si hay un delito y hay un responsable, éste sea identificado y se enfrente a la justicia como toca". "Si hay un delito lamentable en democracia es el fraude electoral", ha afirmado.

Por otra parte, Igea ha señalado que tras las elección de líder en Ciudadanos va a salir un partido "mucho más vivo, mucho más unido", y ha destacado que "Ciudadanos se ha movilizado" porque ha visto "gente en todos los sitios" a los que hay ido.

"Me he encontrado a mucha gente que me ha dicho que "qué bien que volvemos a hablar", que tenemos oportunidad de decirnos las cosas", lo que ha considerado "bueno para el partido".

"No creo que el partido vaya a salir más dividido, pero creo que el partido necesitaba el debate", porque "sin el debate no tenía opción de seguir adelante", y "el debate ha sido honesto".

"Yo creo que vamos a salir muy reforzados, ¿nos queda un camino difícil? Sí", se ha interrogado y contestado, para decir que a él "nunca le ha gustado dirigirse a los militantes como si fueran menor de edad".

"Me gusta dirigirme a los militantes diciendo la verdad, y la realidad de las encuestas es la que es", pero "nosotros estamos aquí para cambiar la realidad, también la realidad de las encuestas", ha concluido.