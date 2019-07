Igea pide tiempo para tomar posesión y arreglar los problemas de la Sanidad en Barruelo

Actualizado 05/07/2019 14:53:12 CET

PALENCIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, ha pedido tiempo para que el nuevo Gobierno regional tome posesión y poder arreglar los problemas sanitarios en la localidad palentina de Barruelo de Santullán.

Así lo ha hecho este viernes en el citado municipio hasta donde se ha traslado para reunirse con su alcalde, Cristian Delgado, y la Plataforma Valle de Santullán, ante la petición que el primer edil hacía por carta al futuro vicepresidente de la Junta hace una semana.

Igea ha apuntado minutos antes del encuentro que venía a escuchar porque aún no hay consejero, aunque se ha comprometido que en cuando lo haya se hablará del problema porque es necesario "dar una solución a la zona a toda la salud del mundo rural".

"Déjennos que tomemos posesión. Está en nuestra mano pero dar soluciones y hacerse cargo de cuatro millones de presupuesto que tiene la Consejería de Sanidad, con una deuda espectacular, no va a ser fácil", ha aseverado, al tiempo que reconocía que hay "ansiedad y muchos años de dejadez" porque en las dos últimas legislaturas no se ha hecho nada al respecto y son políticos "no magos", ha aclarado.