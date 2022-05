Igea reprocha a Santonja que se haya quedado "un poco escaso" con "sopa de convento y rabo de toro"

El PSOE recrimina al consejero la ausencia de cifras económicas y le pregunta qué piensa hacer con la Fundación Siglo

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Cs, Francisco Igea, ha reprochado al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, que se haya quedado "un poco escaso" al circunscribir sus actuaciones al frente del departamento para la próxima legislatura, en su opinión, a un menú de "sopa de convento y rabo de toro".

Igea, en nombre del Grupo Mixto, se ha referido en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte de las Cortes de Castilla y León, a la defensa que en su intervención para plantear las líneas estratégicas de la Consejería para los próximos cuatro años, ha hecho Santonja de la tauromaquia, así como a las críticas al anterior titular del departamento, Javier Ortega, propuesto por Cs, por la falta de colaboración de la Junta a la exposición 'Santa Teresa: mujer, santa, doctora', organizada en Alba de Tormes (Salamanca).

"Sopa de convento y rabo de toro se queda un poco escaso", le ha afeado Igea a Santonja, al tiempo que le ha reprochado su "fracaso" al frente del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y lo ha acusado de tratar de "reeditar" con su proyecto de Congreso de la Literatura Española Mundial, el Festival Internacional de Literatura en Español que puso en marcha su precedesor "en decenas de sedes en todo el territorio".

Ante estas acusaciones, Gonzalo Santonja ha advertido al exvicepresidente de la Junta que él "sabe mucha más de fracaso" y ha cargado contra el festival puesto en marcha durante la anterior legislatura.

Igea y Santonja han intercambiado acusaciones también por la fotografía del ahora consejero en un bar del País Vasco en compañía de José Bergamín y Alfonso Sastre en el que puede verse al fondo una fotografía pidiendo el voto para Herri Batasuna.

Así, el procurador de Cs le ha pedido que se arrepienta de haber apoyado a esa formación política mientras el Santonja le ha reprochado que siga "insistiendo en una infamia", tras lo que le ha pedido situar el debate "por encima de esos miserabilismos".

"Ir a escuchar a alguien no es un delito, he ido incluso a escuchar a políticos de Cs --ha bromeado el consejero--, pero no va a encontrar un artículo mío en Egin ni en HB, y me pidieron muchos", ha subrayado Gonzalo Santonja, quien ha recordado que en aquella época se encontraba en el País Vasco haciendo cursos intensivos de euskera, lengua que necesitaba aprender en su estudio del origen del castellano, ya que según ha recordado, las glosas emilianenses contienen dos anotaciones en euskera, escritas "probablemente" por "un navarro que hablase el vascón".

MISERABILISMOS

"Una foto mía en un bar, ni a usted ni a nadie le da derecho a ir más lejos, y usted lo sabe perfectamente. Le pido por favor que nos situemos por encima de estos miserabilismos", ha concluido el consejero, quien también ha negado las acusaciones de Igea sobre su retribución por parte de la Universidad Complutense como asesor del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua que presidía, respecto a lo que ha aclarado que el "único" sueldo que percibía era el de catedrático, a lo que se sumaban "escasamente 900 euros al mes" en concepto de los gastos que le generaban sus desplazamientos y estancias en Burgos, sede de esta entidad, desde Madrid.

Por su parte, el portavoz socialista en la Comisión, José Ignacio Martín Benito, ha recriminado al consejero la ausencia de cifras económicas en su intervención y le ha pregunta "qué piensa hacer con la Fundación Siglo", a lo que Santonja le ha pedido "no intranquilizar" a sus trabajadores.

Martín Benito ha advertido de que una "falta de promoción turística" por parte de la Consejería, al tiempo que ha reclamado una ley de mecenazgo en Castilla y León y una mayor accesibilidad a los archivos y fondos documentales de la Comunidad, algo con lo que Santonja se ha mostado de acuerdo.

Por su parte, la procuradora de Soria ¡YA! Leila Vanessa García Macarrón ha pedido al consejero aprovechar el sector turístico y el patrimonio como elemento dinamizador para la España vaciada, así como "garantizar que las infraestructuras turísticas reviertan en las zonas" donde se ponen en marcha y evitar los "problemas de gobernanza multinivel" entre diversas administraciones en la gestión de diversos recursos de patrimonio cultural.

En cuanto a los partidos que sostienen el Gobierno de la Junta de Castilla y León, el portavoz de Vox --partido que ha propuesto a Santonja como consejero-- en la Comisión, Miguel Suárez Arca, ha alabado su búsqueda de los orígenes del español como un "trabajo de orfebrería" frente a los que hoy en día pretenden imponer una "neolengua orweliana, feminista y transgénero", así como la recuperación de los fueros y cartas pueblas que sitúan a España como "origen de los pueblos libres" en un momento en que Europa se veía sumida en el feudalismo tras la caída del imperio romano. Por último, ha alabado su defensa de la tauromaquia y la tradición "frente a las mamarrachadas globalistas".

Por último, la portavoz en la Comisión del Grupo Parlamentario Popular, María José Ortega Gómez, ha defendido la importancia del sector cultural, así como del turístico y el deporte, al tiempo que se ha mostrado "cansada" de que muchos la vean "como de segunda".

Ortega también se ha referido a la defensa que Santonja ha hecho de la tauromaquia para recordar que "forma parte de la cultura de todos los españoles" y está declarada Bien de Interés Cultural, por lo que también ha abogado por "conservarla, protegerla y conocerla".