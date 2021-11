Igea, sobre las sanciones por incumplir: "La multa más gorda que te puede caer es que acabes en la UVI"

VALLADOLID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha pedido que se cumpla la legislación vigente y las medidas que se pongan para luchar frente a la COVID y ha incidido que algunas de las multas por no hacerlo han decaído al igual que el estado de alarma, por lo que muchas se tendrán que devolver, pero ha advertido: "La multa más gorda que te puede caer es que acabes en la UVI".

Igea, en la rueda de presentación los nuevos indicadores y recursos del Observatorio del Sistema de Salud de Castilla y León, se ha referido a las multas y la vigilancia del cumplimiento del uso de la mascarilla y ha recordado que en la Comunidad actualmente no hay más restricciones que las que marca la legislación estatal.

A este respecto, aunque no disponía del ritmo de sanciones por incumplir la normativa, ha incidido en que un porcentaje "alto" ha decaído tras declararse inconstitucionales los estados de alarma, lo que ha generado que se tenga que tramitar devolución de multas en esa situación.

"Pero la multa más gorda que te puede caer es que acabes en la UVI, es la multa que no vamos a poder pagar, que acabes en la UVI por haber incumplido las medidas", ha señalado el vicepresidente de la Junta, quien ha aseverado que también lo será que, por una imprudencia, acabe un familiar, un padre o una madre.

Francisco Igea ha insistido en que por ahora se van a mantener las medidas en vigor y ha pedido "calma" porque en este momento "no hay razón para sembrar el pánico, sino para seguir trabajando y vigilando la situación".

Por su parte, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha recordado que el marco actual es la ley vigente sobre el uso de la mascarilla, que ha recordado se establece para mayores de seis años, en transportes, lugares cerrados, donde haya aglomeraciones, etcétera.

"La tristeza es que nos preocupe la sanción, lo que tiene que preocupar es la pérdida de vidas", ha asegurado la consejera, quien considera que actualmente la "estrategia es clara" y consiste en la vacunación, para "romper" lo más que se pueda la gravedad enfermedad, y el mantenimiento de las medidas de precaución y el uso de la mascarilla.

Así, ha lamentado que tenga que haber sanciones para que se cumpla y ha "rogado" lo mismo "de siempre", que se vacunen los no vacunados, los que no se han puesto la primera se pongan la segunda y que acudan los que se están poniendo la tercera, que están acudiendo de manera "muy buena" y ha reiterado que se deben mantener las medidas de precaución universal, "que serían suficientes para sexta ola", aunque si no cambie la cosa se tomen medidas.