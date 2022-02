Igea urge la convocatoria de la Comisión Ética por las repetidas reuniones de Vázquez con Ambuibérica

VALLADOLID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha urgido este viernes al presidente de la Comisión de Ética Pública, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, a convocar una reunión para analizar todo lo sucedido en las repetidas reuniones del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, con los responsables de empresa Ambuibérica.

Igea ha reiterado que se ha producido un "incumplimiento flagrante" del código ético al que están obligados los altos cargos de la Junta de Castilla y León y ha reprochado a Vázquez, que "lejos de añadir más claridad", haya generado más oscuridad sobre las reuniones que ha mantenido con los responsables de Ambuibérica cuando está pendiente la adjudicación del concurso del transporte sanitario que será, ha recordado, "el más alto en volumen en la historia de la Consejería de Sanidad" por 802 millones de euros.

"Se dice que no está, pero sí que está", ha aclarado el también exvicepresidente y exportavoz de la Junta que ha explicado que este concurso ha pasado ya por Consejo de Gobierno, por la Intervención y por los servicios jurídicos, a lo que ha añadido que las Cortes aprobaron en su día la realización de una Auditoría provincia por provincia que no había concluido cuando el consejero recibió a la empresa en su primera reunión.

Igea ha pedido también saber quién se puso en contacto con quién, si la empresa con el consejero o viceversa, y ha advertido de que, en el caso de que se Vázquez se mantenga en el futuro Gobierno de Castilla y León, Ciudadanos pedirá su comparecencia en las Cortes. "No se entiende muy bien (...) cada explicación que da es más preocupante", ha zanjado.

Francisco Igea ha acusado también a Vázquez de haberse "arrogado" y "atribuido el mérito" de la solución del conflicto laboral que mantenía Ambuibérica y, tras recordar que un consejero no puede intervenir en este tipo de asuntos, se ha preguntado en tono irónico "cómo se explica este milagro" y que se puedan anunciar ahora promesas a los trabajadores.

"¿Cómo explica el consejero que en ese acuerdo se diga que cuando entre en vigor el nuevo concurso, ese que dicen que no existe pero que sí que existe y sí ha pasado la intervención, se van a dar unas condiciones laborales distintas, incluida la paga de 400 euros?", ha apuntado el político liberal que insiste en poder saber cómo sabe la empresa que va a poder afrontar ese pago.

"Esto necesita alguna explicación", ha sentenciado para ironizar sobre la posibilidad de que el consejero haya conseguido convencer a los sindicatos de que era bueno acabar con los conflictos, para recordar a renglón seguido la reciente ampliación de una subvención directa de la Junta a la Fundación del Serla "aún sin haber aprobado el presupuesto".

Para Igea, estas son las consecuencias de contar con "unos políticos que no creen de verdad en la transparencia" y "que no saben explicar en las ruedas de prensa, que no ponen datos en la agenda", a diferencia de los que apuestan por "una Comunidad abierta, limpia y transparente", como se ha reivindicado.