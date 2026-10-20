La iglesia de La Inmaculada de Valladolid acoge un videomapping 360º sobre San Francisco de Asís

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La iglesia de La Inmaculada, situada en el paseo de Zorrilla de Valladolid, acoge del 16 al 25 de octubre el espectáculo de videomapping 360º 'Paz y Bien, la luz que camina', una experiencia inmersiva sobre la vida y el legado de San Francisco de Asís con motivo del 800 aniversario de su muerte.

La iniciativa transforma el interior de la parroquia en un espacio audiovisual que aúna arquitectura, iluminación, música e imagen, señalan desde la organización.

La propuesta combina innovación tecnológica, patrimonio y espiritualidad para acercar la figura del santo al público a través de un formato contemporáneo.

El espectáculo tiene una duración aproximada de 15 minutos y ofrece proyecciones de gran formato adaptadas al edificio, acompañadas por una narración centrándose en la vida del santo, su relación con la naturaleza y sus valores de paz, fraternidad y respeto por la creación.

Entre sus principales novedades figura una proyección cenital sobre un techo de más de 800 metros cuadrados, concebida para generar una sensación de profundidad y envolver al espectador.

La experiencia se estructura en varias fases que comprenden una introducción lumínica y visual para resaltar la arquitectura del templo, un recorrido por la trayectoria de San Francisco, una recreación tridimensional del cielo y la naturaleza, así como una reconstrucción virtual del propio inmueble mediante infografías en 3D.

En el apartado musical, la programación ha contado con actuaciones en directo del coro de góspel Good News y del Coro de la Escuela Municipal de Música de Valladolid (EMMVA) durante sus dos primeras jornadas, y continuará los días 23 y 24 de octubre con nuevas intervenciones musicales en directo.

El montaje cuenta con un despliegue técnico compuesto por cuatro proyectores de alta resolución, 120.000 lúmenes de videoproyección, 50 cabezas robóticas de iluminación en gran formato, 100 focos LED, 16 altavoces de protocolo con 180 grados de apertura y un equipo de 30 personas implicadas en la creación y realización en directo, además de grabaciones efectuadas con seis cámaras y dos drones.

La actividad, apta para todos los públicos y con entrada gratuita hasta completar aforo, se puede visitar hasta el domingo 25 de octubre con pases a las 21.00 horas y una función adicional a las 22.00 horas los viernes y sábados.

La organización ha recomendado verificar los horarios y las condiciones de acceso antes de asistir.