El II foro de Empresarias de Palencia dará a conocer experiencias emprendedoras del entorno más cercano

Publicado 07/10/2019 13:47:30 CET

PALENCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El II foro de Empresarias de Palencia, que se va a desarrollar este jueves en el Centro Cultural Provincial de la capital palentina, dará a conocer experiencias emprendedoras del entorno más cercano a través de diferentes charlas y un taller.

Así lo ha manifestado este lunes la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, durante la presentación de este cita que esta edición lleva por título 'Por el buen camino'.

Una edición centrada en la "capacitación, experiencia, estrategias y el conocimiento", como ha apuntado al presidenta de la Asociación Empresarias de Palencia, Vanesa Ezquerra, desde el punto de vista de los "casos de éxito cercano" para demostrar que emprender es posible.

La jornada empezará a las 10.00 horas con la charla de Ángela Ger Martos sobre 'Secot y el Emprendimiento'; ya a las 11.00 horas, María Rodríguez de Arriba enseñará 'Cómo comunicar'; por su parte, Mariví Lastra dará la consecuencia titulada 'Enséñame algo que no esté en Google' y por la tarde, de pago, un taller sobre márketing y posicionamiento.

Armisén ha indicado que el objetivo de estas charlas no es otro que dar a conocer a "personas y negocios del entorno" a las que no se conocían o de los que no se tiene conocimiento para enseñar que la "economía de proximidad" puede ayudar a muchos emprendedores a triunfar en sus negocios.

El mundo rural también estará presente con Carmen Navarro, quien hablará acerca de la mujer y el "emprendimiento sostenible" enfocado al medio rural, ya que, como ha afirma Verónica Serna, de Empresarias de Palencia, hay núcleos en el ámbito rural donde sí hay población y no hay ciertos servicios, por lo que "hacen falta negocios".

El I foro de Empresarias de Palencia contó con más de 130 personas y este año han dado el salto a una ubicación más grande para poder acoger a todo el mundo, tanto hombres como mujeres, que quieran participar en esta actividad.