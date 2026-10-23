La III Jornada Ávila Medieval amplía sus días y se centrará en el patrimonio inmaterial. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha ampliado a dos jornadas la III edición de 'Ávila, Ciudad Medieval', que se celebrará los días 12 y 13 de noviembre centrada en el patrimonio cultural e inmaterial de la ciudad. La iniciativa se enmarca en las acciones del Consistorio abulense para dotar de carácter internacional a las Jornadas Medievales de Ávila - La Ciudad de las Tres Culturas, con el objetivo de solicitar en 2028 la declaración de Interés Turístico Internacional.

La presentación de la actividad ha contado con la participación de Europa Press y ha corrido a cargo del teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Consistorio abulense, Carlos López; la decana de la Facultad de Turismo y Comercio de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), María Francisca Blasco; y el decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Católica de Ávila, Fernando Romera. El evento busca potenciar la proyección internacional del encuentro de septiembre, el más importante del calendario turístico de la ciudad.

Bajo el título 'Patrimonio, cultura y vida de Ávila, ciudad medieval', esta cita persigue consolidar un espacio anual de encuentro como referente entre el patrimonio medieval abulense, la cultura viva y el turismo sostenible. Para ello, la programación ha incluido conferencias y cuatro mesas redondas que reunirán a cerca de una veintena de expertos en las distintas materias abordadas.

La ponencia inaugural será impartida por el profesor francés Ghislain Baury, historiador, hispanista y especialista en el monacato cisterciense de la Universidad de Maine. Asimismo, en las mesas redondas se debatirá sobre la indumentaria, los oficios, el turismo cultural, el patrimonio documental, epigráfico, artístico y medieval, además de los mitos, la música y el paisaje sonoro, que cuenta con una propuesta interpretativa de órgano.

El programa del evento, para el que las inscripciones han quedado abiertas a través de las páginas web de Turismo de Ávila y de la UCM, se completa con una visita guiada por la ciudad para los participantes.

Las personas interesadas pueden consultar la programación completa en el portal de eventos de la Universidad Complutense de Madrid.