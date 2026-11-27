Imagen de uno de los vídeos del Archivo Audiovisual del Patrimonio Lingüístico de la Provincia de León. - ILC

LEÓN, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) ha aumentado y mejorado su Archivo Audiovisual del Patrimonio Lingüístico de la Provincia de León con vídeos de hablantes de leonés de Valdería, El Bierzo, Cabrera y Laciana.

El proyecto comenzó en 2023 con la publicación, en la plataforma digital YouTube, de 19 vídeos con entrevistas a hablantes patrimoniales de leonés y de gallego de El Bierzo Oeste y de Ancares, de acuerdo a las diferentes variantes y zonas geográficas. Ahora, esta colección audiovisual se enriquece con doce grabaciones más, correspondientes a las comarcas de la Valdería, el Bierzo, Cabrera y Laciana.

En concreto, las personas entrevistadas son Sergio Ballesteros, un joven de Felechares de la Valdería; Nabor López e Isaac Álvarez, ambos de Quintana de Fuseros y José Bayo y Manolo Peláez, vecinos de La Baña (Cabrera). Además, el ILC ha editado y subtitulado una nueva parte de las grabaciones realizadas en 2015 por Ricardo Chao y María Teresa Montes en Corporales de Cabrera a Sagrario y Policarpo Liébana, falantes de cabreirés. Estos últimos vídeos también quieren servir como recuerdo y homenaje a Sagrario, fallecida en el año 2022 y mujer que empleó la variante cabreiresa del leonés hasta el último día de su vida.

Por último, el Archivo ha añadido una pequeña entrevista con Adela Pérez, de la localidad lacianiega de Rabanal de Arriba, según ha infromado a Europa Press en un comunicado el ILC.

El Archivo Audiovisual del Patrimonio Lingüístico es un proyecto del Instituto Leonés de Cultura que pretende dar a conocer, ante un público global, la riqueza y variedad que en materia lingüística existen en las comarcas, no siempre conocidas, comprendidas ni valoradas.

Dado que muchas personas han oído hablar "del leonés" pero no "en leonés", el organismo autónomo de la Diputación ha decidido mostrar de una forma directa y amena esta realidad que forma parte de la identidad y patrimonio cultural de la provincia.

Al respecto, cabe recordar que el actual Estatuto de Autonomía de Castilla y León asegura en su artículo 5.2 que el leonés "será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la comunidad".