ILC destina 45.000 euros a dos nuevas líneas de ayudas para salas de cine y la recuperación de carnavales tradicionales

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, en la presentación de las nuevas líneas de subvenciones en el ILC. - EUROPA PRESS

LEÓN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la Diputación de León ha impulsado dos nuevas líneas de subvenciones que en la primera convocatoria suman un aporte de 45.000 euros para financiar los gastos de funcionamiento de las salas de cine (15.000 euros) y recuperar los carnavales tradicionales leoneses (30.000 euros).

Las nuevas subvenciones han sido presentadas este viernes por el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, que ha destacado que estas aportaciones se focalizan en dos aspectos de la cultura "sumamente interesantes y demandados".

La primera convocatoria tiene por objeto colaborar en el mantenimiento de la programación cinematográfica en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia y está destinada a las salas de cine existentes y a los ayuntamientos que ofrecen una programación periódica de exhibiciones audiovisuales con el fin de sufragar los gastos generales que conlleva esta actividad como derechos de proyección pública de películas, consumos eléctricos, calefacción, climatización, agua, limpieza, seguros, mantenimiento, gastos de personal, servicios de gestión o administración, publicidad, licencias y revisiones periódicas.

Serán subvencionables los citados gastos generales realizados entre el 1 de noviembre de 2025 y el 15 de noviembre de 2026 y la cantidad aportada por el ILC podrá alcanzar hasta el 80 por ciento del gasto subvencionable con un límite máximo de 5.000 euros por beneficiario.

La finalidad de esta iniciativa es favorecer el mantenimiento de una actividad cinematográfica estable en el medio rural y en los pequeños municipios para garantizar el acceso de toda la población a la cultura audiovisual.

La segunda convocatoria busca colaborar en el proceso de recuperación de la cultura tradicional del carnaval tradicional, las mascaradas que en las comarcas leonesas reciben nombres como Antruejo, Antruido, Antroido o Antruesio.

INDUMENTARIA, INSTRUMENTOS O ACCESORIOS

Se trata también de una convocatoria que tiene por objeto la concesión en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones destinadas a contribuir a la financiación de gastos de adquisición o recuperación de indumentaria, instrumentos y accesorios propios del carnaval tradicional leonés en municipios de población inferior a los 20.000 habitantes para colaborar en la recuperación de estas importantes manifestaciones culturales y de sus rituales, vestimentas o tradiciones.

Podrán obtener la condición de beneficiarios los ayuntamientos de municipios de menos de 20.000 habitantes y las asociaciones sin ánimo de lucro con sede social en algún término municipal con dichas características, siempre que de sus estatutos se claramente que tienen por objeto predominante el desarrollo de actividades de estudio, promoción y recuperación del carnaval tradicional y acrediten dedicación de un mínimo de tres años a dicho objeto. El plazo de ejecución de la actividad se extiende desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 15 de noviembre de 2026.

El carnaval es, según ha señalado Emilio Martínez, una manifestación cultural e identitaria que adquiere un gran auge y cuyos participantes y asociaciones actúan en muchas ocasiones como embajadores de León fuera de las fronteras de la provincia.

Finalmente, el diputado ha señalado que la intención de la Institución provincial es lanzar una nueva convocatoria para actividades con posterioridad al 15 de noviembre para perpetuar estas líneas de ayudas.