Una exposición recordará los 30 años de 'Jamón, jamón' en la 67 Seminci, que tendrá a Irlanda como país invitado

El festival edita el libro 'A viva voz. Juan Antonio Bardem de la A a la Z' en el centenario de su nacimiento

VALLADOLID, 25 (EUROPA PRESS)

La 67 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que se celebrará del 22 al 29 de octubre, homenajeará al cineasta José Juan Bigas Luna en el 30 aniversario de la película 'Jamón, jamón' con una exposición en la Sala Municipal de Las Francesas.

Así lo ha presentado este lunes el director del festival, Javier Angulo, quien ha anunciado algunas de las novedades de una nueva edición de Seminci que busca recuperar los números de 2019 --tras una edición "de supervivencia" en 2020 y de "cierta normalidad" en 2021--, pero que mantendrá un formato "híbrido" con lo online.

La muestra sobre 'Jamón, jamón' se inaugurará el día 22 de octubre y en ella podrán verse los afamados jamones de la pelea final entre los dos protagonistas, los testículos del famoso anuncio de carretera del toro de Osborne, la moto Yamaha de Javier Bardem y la máquina tragaperras en la que se desahogaba, maniquíes con los calzoncillos de Bardem (diseñados por Bigas Lunas) y el vestido rojo de Cruz.

Junto a ellos también estarán otros más personales del director y el León de Plata que recibió en el Festival de Venecia como Mejor director en 1992 por la película. Asimismo, se contemplará una serie de fotos en gran formato que sobre el rodaje hizo el propio Bigas Luna, carteles de la película en diversos idiomas, guiones, pruebas, 'story boards', bocetos y esquemas argumentales de la película.

La exposición incluye la recreación de espacios de la película, una gama de colores relativos a la vida, la muerte, la tierra y la sensualidad, como ejes de la historia, así como referencias inspiradoras de la película, que van desde Goya a la tragedia griega y tópicos ibéricos, sin olvidar los paisajes desérticos de Monegros en los que discurre la cinta.

EXPOSICIÓN CON BANDA SONORA

La muestra contará con su propia banda sonora, los nueve temas creados por Nicola Piovani para la película y ambientes sonoros en algunos espacios recreados con fragmentos de diálogos, frases y sonidos icónicos de la película.

Dicha muestra permanecerá abierta hasta el 22 de noviembre. A continuación se trasladará a la ciudad de Zaragoza, en el marco del festival internacional de cortos 'La Mirada Tabú', del 1 al 31 de diciembre, y es deseo de los organizadores que la itinerancia concluya en Málaga coincidiendo con su festival de cine, para lo que ya hay en marcha conversaciones.

Organizada por la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid (FMC) y Seminci, la exposición ha contado con la colaboración de Celia Orós, viuda del cineasta; de Betty Bigas, su hija, y Vicky Calavia, como comisarias de la misma, y Chu Uroz en la asesoría de contenidos y concepción artística.

El homenaje a Bigas y a la película incluirá la proyección de una copia restaurada de 'Jamón, jamón' en un teatro de la ciudad y en presencia de una parte del equipo que participó en su rodaje. En este sentido, Javier Angulo ha reconocido el deseo del festival de que los protagonistas de la cinta --Penélope Cruz, Javier Bardem y Jordi Mollà-- pudieran acudir e incluso recibir alguna Espiga de Honor, si bien todo ello está en el aire debido a las apretadas agendas de los intérpretes.

También está prevista la reedición del libro 'El poderoso influjo de Jamón, jamón', escrito por el propio Angulo en el año 2007 a partir de testimonios de sus protagonistas y que está ilustrado con fotografías realizadas durante el rodaje por el propio Bigas Luna, que cedió a Angulo para la realización del libro.

IRLANDA, PAÍS INVITADO

Como ya se anunció el pasado mes de octubre, Irlanda será el país invitado, para lo que se incluirá una retrospectiva de su cinematografía a lo largo de las dos últimas décadas. La selección de películas de este ciclo, organizado en colaboración con The Irish Film Institute, Culture Ireland y la Embajada de Irlanda en España, cuenta con nombres como Neil Jordan, ganador de un Oscar por 'The Crying Game' (1992) y la Espiga de Oro de Seminci con 'Mona Lisa' (1986).

También el director, actor, productor y guionista Jim Sheridan, nominado al Oscar en seis ocasiones forma parte de esta selección con su primer largometraje, 'Disco Pigs' (2001).

Además podrán verse los largometrajes 'Adam & Paul' (2004), de Lenny Abrahamson, nominado a un Oscar por 'La habitación'; 'Song for a Raggy Boy' ('Los niños de San Judas', 2003), segunda película de la directora y guionista Aisling Walsh; la ganadora del Oscar a Mejor canción original y Premio del Público en Sundance, 'Once' (2007), de John Carney, director que logró el Premio Seminci Joven en 2017 por 'Sing Sreet'; 'Helen' (2008), thriller dirigido por la pareja de guionistas, productores y directores Christine Molloy y Joe Lawlor; la primera película de Margaret Corkery, 'Eamon' (2009), galardonada en Karlovy Vary; 'The Fading Light' (2009), de Ivan Kavanagh; 'Mammal' (2016), de Rebecca Daly; 'Rosie' (2018), de Paddy Breathnach; 'Sea Fever' ('Contagio en alta mar', 2019), de Neasa Hardiman; la comedia negra 'Redemption of a Rogue' (2020), primer largo de Philip Doherty y 'Bicycle Thieves: Pumped Up' (2021), de Conor O'Toole.

Completan la selección los documentales 'One Million Dubliners' (2014), de Aoife Kelleher; 'The Queen of Ireland' (2015), de Conor Horgan; 'The Farthest' (2017), de Emer Reynolds y 'Song of Granite' (2017), de Pat Collins.

En cuanto a los cortos, se programarán cinco títulos de animación que serán 'From Darkness' (2002), de Nora Twomey, nominada a un Oscar por su corto 'El pan de la guerra' en 2018; 'An Cailleach Bhéarra' (2007), de Naomi Wilson; 'The Bird & The Whale' (2016), de Carol Freeman, premiado en los festivales Los Angeles, Montreal y Dublín; 'Late Afternoon' (2017), de Louise Bagnall, Mejor corto de animación en el Festival de Tribeca y nominado al Oscar, y 'Departure' (2017), de Aoífe Doyle.

La retrospectiva se completará con la proyección especial de 'Into the West', rodada en el año 1992 con guión de Jim Sheridan. Se trata de una coproducción con Reino Unido dirigida por el cineasta británico Mike Newell, conocido por títulos como 'Cuatro bodas y un funeral' (1994).

JUAN ANTONIO BARDEM

En esta 67 edición el catálogo de publicaciones de Seminci incorporará un nuevo título que acompañará el homenaje a Juan Antonio Bardem en el centenario de su nacimiento bajo el título 'A viva voz. Juan Antonio Bardem de la A a la Z', fruto de una investigación financiada por la Academia de Cine y realizada por la hija del cineasta María Bardem, el escritor Jorge Castillejo y el guionista Diego Sabanés.

Bajo el formato de un diccionario, se recogen declaraciones en las que el cineasta reflexiona sobre el cine como lenguaje, los procesos creativos de sus películas y la evolución del medio audiovisual en España.

El homenaje a Bardem incluirá la proyección de 'Esa pareja feliz' (1951), 'Muerte de un ciclista' (1955), 'Calle Mayor' (1956), 'Nunca pasa nada' (1963), 'A las cinco de la tarde' (1961) y 'El puente (1976)', películas que se mostrarán junto con otra media docena de cintas del italiano Pier Paolo Pasolini, cuyo centenario también se recordará en Seminci.

Para esta 67 edición se han inscrito 2.025 cintas entre largos y cortos, que junto con las visionadas en distintos festivales por el equipo de selección de la Semana vallisoletana suman cerca de 2.500 títulos para una programación que, según ha reconocido Javier Angulo, se encuentra ya definida "en un 80 por ciento" a falta de definir algunos nombres como el de la película inaugural, que espera que pueda ser española.

Otras novedades avanzadas son la celebración de una exposición dedicada a Miguel Delibes en la Casa Revilla o la proyección, acompañada de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, de la película muda 'La aldea maldita' (1930), de Florián Rey.