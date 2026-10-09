Íscar destaca el papel de las entidades sociales para favorecer la inclusión de personas con problemas de salud mental

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, visita la cafetería del Centro Asistencial Cardenal Marcelo - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha reivindicado el papel de las entidades del tercer sector en la atención y la inclusión de las personas con problemas de salud mental, durante una visita a la cafetería del Centro Asistencial Cardenal Marcelo, gestionado por la Fundación Intras, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

Íscar ha destacado las iniciativas que desarrolla la institución provincial en este ámbito y ha incidido en la importancia de la colaboración con entidades sociales como Intras.

En este sentido, ha defendido la necesidad de trabajar para eliminar los estigmas asociados a la salud mental y favorecer que estas personas puedan convivir en igualdad de condiciones.

Entre las actuaciones impulsadas por la Diputación, el presidente ha mencionado las cafeterías de distintos centros asistenciales, que funcionan como centros especiales de empleo y permiten ofrecer un servicio al tiempo que se promueve la inserción laboral de las personas con problemas de salud mental.

Asimismo, Íscar ha puesto en valor la red de atención de la institución provincial, que atiende a alrededor de 180 personas en colaboración con los ayuntamientos y entidades como la Fundación Intras.

El presidente de la Diputación Provincial ha asegurado que la institución trabajará para normalizar la situación de las personas con problemas de salud mental y contribuir a eliminar las etiquetas y los prejuicios que las rodean, en línea con la campaña impulsada por la Fundación Intras.