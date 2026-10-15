Íscar reconoce la valentía de las mujeres rurales "que plantan cara a la despoblación" con iniciativas y proyectos

Foto de familia de la clausura de la jornada sobre la mujer rural que se ha celebrado en Olmedo. - DIP VALLADOLID

OLMEDO (VALLADOLID), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha clausurado en Olmedo los actos de celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, y que busca "visibilizar el papel de todas las mujeres" de la sociedad y "muy especialmente en el mundo rural".

Durante su intervención, Íscar ha subrayado que "hablar de la mujer rural es hablar de rostros concretos y de decisiones valientes que se toman cada mañana" a lo que ha añadido que si hay actividad de futuro en los municipios "no es por inercia" sino porque las mujeres de esta provincia han "decidido plantar cara a la despoblación con iniciativas y con trabajo", algo que, ha añadido, se comprueba "cada vez que una emprendedora decide arriesgar y montar un negocio innovador".

Según ha afirmado el presidente de la Diputación, durante muchos años las mujeres rurales "no han pedido ventajas",lo único que necesitan "son herramientas y oportunidades para continuar siendo el verdadero motor económico y social" de los municipios.

Asimismo ha hecho hincapié en que la Diputación está a su servicio" al tiempo que ha dado las gracias a todas las mujeres que han participado en esta joranda a todas "las que madrugan para levantar una explotación, un comercio, una familia o un proyecto de vida" en su pueblo

PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER.

La jornada se ha iniciado con el Pleno ordinario del Consejo Provincial de la Mujer, presidido por el diputado de Familia e Igualdad, Acción Social y Centros Asistenciales, Alfonso Romo, y en el que se ha aprobado la incorporación al Consejo de dos nuevas asociaciones de la provincia: la Asociación de Mujeres Rurales 'La Rosaria', de Velascálvaro, y la Asociación Cultural 'Nuestra Señora de la Asunción', de Castrejón de Trabancos.

Asimismo, se ha dado cuenta de las actuaciones más relevantes llevadas a cabo en 2026 dentro del VII Plan de Igualdad de Oportunidades y contra la Violencia de Género.

También se ha informado a las asistentes de la VIII Beca de investigación en materia de igualdad de oportunidades, dotada con 8.000 euros, que ha recibido siete proyectos sobre el tema 'Estudio diagnóstico sobre igualdad y violencia de género en la población joven de la provincia de Valladolid'.

El premio se entregará dentro de los actos del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, el 25 de noviembre y los resultados de la beca se presentarán en los actos del Día Internacional de la Mujer Rural de 2027.