IUCyL sale a la "ofensiva" el 29N: "La política del espectáculo de la izquierda ha terminado"

VALLADOLID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico electo de Izquierda Unida en Castilla y León, Carlos Serrrano, ha asegurado que su formación sale a la "ofensiva" en la Comunidad de cara a las elecciones generales que tendrán lugar el próximo 29 de noviembre, al tiempo que ha señalado que la "política del espectáculo" de la izquierda ha "terminado".

Serrano ha valorado el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y otras formaciones de izquierda --Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y Ceuta Ya-- para concurrir juntos en las listas al Senado en 47 circunscripciones.

Así lo ha trasladado este sábado en declaraciones a los medios en el marco de las XIII Asamblea en la que se decide el cambio de la dirección autonómica, en las que ha destacado que el Frente Amplio es una propuesta "ganadora" porque tiene como objetivo "frenar el avance reaccionario de gente que quiere retroceder 50 años al pasado".

También ha aclarado que las negociaciones para las elecciones generales de este noviembre se han hecho "desde la dirección nacional" de los partidos. Sin embargo, ha explicado que para IUCyL el acuerdo con Podemos era "imprescindible" en la Comunidad.

En el marco de la XIII Asamblea, Carlos Serrano ha señalado que tanto para él como para la formación es una jornada "realmente importante" en un momento en el que IU sale a la "ofensiva" y en el que "la política del espectáculo en la izquierda ha terminado".

"Nosotros somos otra cosa, se acabó ya la dilución de las propuestas programáticas en negociaciones de última hora. Izquierda Unida de Castilla y León representa la política pegada al territorio con cientos de militantes y decenas de pueblos", ha apuntado Serrano, quien ha señalado como objetivo defender los "los intereses de la clase trabajadora y del territorio".

Asimismo, ha señalado la intención de IU de "defender el derecho a la vivienda" en una Comunidad que supone "un factor de pobreza para la clase trabajadora y donde hay decenas de familias que no llegan a pagar la cesta de la compra", así como ha señalado como otras de las problemáticas de Castilla y Leónn los "megaproyectos de extracción", entre ellos, las plantas de biometano y las minas a cielo abierto.

Por su parte, el coordinador autonómico saliente, Juan Gascón, ha defendido que el 29 de noviembre se "van a celebrar unos comicios de época, donde se va a decidir si se profundiza en la democracia y en derechos humanos o si el país se aparta de ello" y, en este sentido, ha señalado que su partido es "capaz de encabezar el proceso" y que se ha demostrado "con la alcaldía de Zamora o los resultados de las elecciones autonómicas".

Finalmente, ha considerado que cede el testigo tras seis años a Serrano con un liderazgo que comenzó marcado por la pandemia, aspecto que ha considerado que "ha afectado" y que finaliza en un momento de "militancia social y movilización por la vivienda" en la que la población está "recuperando la fuerza".