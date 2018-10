La IV edición de 'Palencia en negro' se trasladará a la plaza de la Inmaculada

Actualizado 22/08/2018 14:57:49 CET

PALENCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La IV edición de 'Palencia en negro', que se celebrará los días 29, 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre, se trasladará su ubicación a la plaza de la Inmaculada debido al éxito de público de las anteriores ediciones.

El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, el concejal de Fiestas, Sergio Lozano, y el portavoz Palencia Sonora, David Frechilla, han presentado este miércoles los conciertos que Martha High and The Soul Cookers, TT Syndicate, Dani Nel.lo and los Saxofonistas Salvajes y J.P. Bimeni and the Black Belts, darán a partir de las 22.00 horas.

El ciclo comenzará el miércoles 29 de agosto con la actuación de Martha High and the Soul Cookers. La norteamericana Martha High es una de las voces más reconocidas de la música negra a nivel mundial con una amplia carrera en solitario.