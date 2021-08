El IX Festival Internacional de Circo de Castilla y León comienza en Ávila, con 84 representaciones y 27 compañías

ÁVILA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El IX Festival Internacional de Circo de Castilla y León 'Cir&Co', que se celebra en Ávila desde este martes y hasta el domingo, contará con 84 representaciones a cargo de 27 compañías, con tres estrenos mundiales, un estreno en España y nueve en Castilla y León.

Con la inauguración de las exposiciones 'El arte del circo', en el Colegio Oficial de Arquitectos de Ávila, y 'Marcelino, el príncipe de los payasos' en la Biblioteca Pública de Ávila, se ha abierto el festival por parte del director general de la Fundación Siglo, Juan C. González-Posada; el teniente alcalde del Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño; y la presidenta del Colegio de Arquitectos de Ávila, Yolanda Ahijado.

"El objetivo es el de convertir a la Comunidad en un referente de las artes escénicas a través de festivales regionales como 'Cir&Co' que posicionan a ciudades como Ávila, Bien Patrimonio Mundial, en el mejor escaparte patrimonial y artístico donde contemplar y disfrutar de la actualidad mundial de las artes circenses, con propuestas y montajes de primer nivel, con una programación de calidad a la altura de este importante cita de referencia nacional e internacional", ha expresado González- Posada.

La programación de 'Cir&Co 2021' cuenta con tres estrenos mundiales, uno nacional y nueve de Castilla y León. En la programación hay espectáculos de clown, acrobacia, malabares, telas aéreas, trapecio fijo, mástil chino, manipulación de objetos, funambulismo, equilibrios, rueda cyr, zancos y magia.

La programación de 'Cir&Co' contempla, por primera vez, la Gala circense de la Asociación de Artistas Profesionales de Circo de Castilla y León-CCLAP, con la participación de cinco artistas de Castilla y León, como son Andrés Vázquez, Isaac Posac, Estrella Escudero, Clara A punto de nieve y Sofía Núñez, que ofrecerán sus acciones de acrobacias verticales, malabares de luz, telas aéreas, mástil chico o trapecio fijo.

Además, el viernes por la mañana está programado un exclusivo taller de clown 'It's not about the banana' a cargo del estadounidense David Shiner, y la explanada del Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte será testigo de la proyección de la película 'Monsieur Chocolat', la historia del enorme éxito que alcanzó el primer hombre de color que trabajó en un circo francés y que sirvió de inspiración a otros artistas de la época como Toulouse Lautrec o los Hermanos Lumière.