Izado de bandera, una miniferia y la lectura de Los Decreta marcan en León los actos del Día de Europa

LEÓN, 7 May (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Juventud, se suma, un año más, a la conmemoración del Día de Europa este jueves, 9 de mayo, con el embanderamiento de la Muralla de León en la calle Carreras, concretamente el tramo comprendido entre el arco de San Alvito hasta Puerta Castillo.

La programación contará también con una miniferia, un izado de bandera y la lectura de Los Decreta para "visibilizar la importancia de León como 'Cuna del Parlamentarismo' y el reconocimiento oficial que la Unesco otorgó el 18 de junio de 2013 a las Cortes del rey Alfonso IX de 1188.

Dentro de los actos propuestos para celebrar el Día de Europa, efeméride que se conmemora en la capital leonesa desde 1999, se celebrará la VIII Miniferia Europa que se desarrollará en la calle Carreras a partir de las 10.30 horas con la participación de seis entidades leonesas: CIJ Ayuntamiento de León,

Eurodesk León, ILDEFE, FGULEM, Asociación Auryn, AEGEE León, ASMAYM CYL y Escuela Oficial de Idiomas. Todas ellas darán a conocer sus programas e iniciativas europeas con el reparto de material documental y promocional.

A las 11.00 horas, también en la calle Carreras, se realizará el tradicional izado de la bandera de Europa a los sones de la 'Oda a la Alegría' que interpretará Escuela Municipal de Música de León, un himno que simboliza a la Unión Europea y expresa la visión idealista de la fraternidad entre los seres humanos.

LECTURA DE LOS DECRETA

Tras el acto de izado de la bandera de Europa se procederá a la lectura de los Decreta por parte de alumnos y alumnas internacionales de la Universidad de León, del IES Padre Isla, del Colegio Divina Pastora, la Escuela Oficial de Idiomas y la Asociación de Amigos de los Decreta en diversas lenguas de la Unión Europea.

En esta lectura participarán alumnos de la Università di Cagliari, del Politecnico do Porto, de la University of Szczecin, de la Koblenz University of Applied Sciences, de la University of Presov y de la University of Iasi. El acto concluirá con el himno a León interpretado por la Escuela Municipal de Música de León.