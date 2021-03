Izquierdo reprocha que solo "preocupen" 20 concentraciones convocadas el 8M cuando desde mayo se han celebrado 1.700

VALLADOLID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, se ha mostrado sorprendido por la "preocupación" que han levantado la veintena de concentraciones solicitadas para el 8 de marzo en la Comunidad cuando desde el final del primer Estado de alarma, en el mes de mayo, se hayan desarrollado aproximadamente 1.700.

"Me da la sensación que a veces entre todos, a lo único que contribuimos a difundir y a hacer el caldo gordo al discurso machista de la extrema derecha", ha espetado.

En declaraciones a La Ventana de Castilla y León de la SER, el delegado ha explicado que, hasta el momento, todas las concentraciones solicitadas se llevarán a cabo porque no hay "ningún informe desfavorable" por parte de la autoridad sanitaria, que es la, y por tanto, se tiene que velar por el libre ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía, "en este caso el derecho de reunión".

En este punto, y al hilo de los argumentos esgrimidos esta mañana por el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, durante la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno y en la que ha respaldado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que recomendó también no celebrar estos eventos, si bien ha matizado, que es una decisión que compete a la Delegación del Gobierno si es "capaz de tomarla", Izquierdo ha hecho una reflexión.

"En Castilla y León se han celebrado desde que concluyó el anterior estado de alarma aproximadamente 1.700 manifestaciones esta Comunidad Autónoma y todas han seguido el mismo procedimiento. Todas han pasado por un informe previo de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en la que sólo en una ocasión el informe era desfavorable. Es más esa manifestación después fue autorizada por los tribunales, pero en el resto de las manifestaciones siempre hemos tenido informes, con condiciones, pero nunca desfavorables a sus celebración. Y yo, sinceramente, no entiendo la preocupación general que está levantando la celebración de los manifestaciones del 8M", ha explicado.

Izquierdo, ha continuado, no entiende la "preocupación" que estas concentraciones está generado ni por parte del vicepresidente de la Junta, ni siquiera "como sociedad", ya que a su juicio es "sorprendente" que de 1.700 manifestaciones preocupen "exclusivamente" 20 que se pueden celebrar en la Comunidad el próximo 8 de marzo.

"Digo esto porque me da la sensación que a veces entre todos, a lo único que contribuimos a difundir y a hacer el caldo gordo al discurso machista de la extrema derecha. Y por tanto es una reflexión que me preocupa más desde el punto de vista de que nos pasa como sociedad. Por qué solo nos preocupa la celebración de veinte manifestaciones que afectan a la defensa de los derechos de la mujer y no nos preocupan en absoluto las otras 1.680 manifestaciones en Castilla y León. Yo creo que esta reflexión no es la que tenemos que hacer", ha incidido.

En este sentido, ha insistido en que solo se habla de las manifestaciones que afectan a los derechos de las mujeres y, "en ningún caso", de la conveniencia y la preocupación del vicepresidente de la Junta por la celebración de las manifestaciones que han llevado a cabo hosteleros, trabajadores en defensa de sus derechos, ciudadanos que han querido defender la posibilidad de que vaya más gente a las iglesias y otro "sinfín" de convocatorias con otros objetivos completamente "distintos" y tan "legítimos" como éste.

Preguntado si detrás de la decisión de la Junta, hay una pose machista por parte del vicepresidente, Izquierdo ha reiterado que le sorprende que a Igea le preocupe "estrictamente" estas y no las demás. "Yo hago la pregunta y la reflexión de por qué hay preocupación respecto a estas veinte manifestaciones y sin embargo, esa preocupación no existen respecto a las otras 1.680, porque nos preocupamos cuando es la manifestación y defensa de los derechos de las mujeres, cuando sabemos que además, por parte de la extrema derecha se ha tratado de convertir y de utilizar para culpabilizar del desarrollo de la pandemia en nuestro país. Creo que es una reflexión que nos tenemos que hacer el conjunto de la sociedad, porque aquí todo el mundo pregunta por el desarrollo de estas manifestaciones, pero nadie lo ha hecho por las 1.680 restantes", ha añadido.

Izquierdo ha recordado que desde el pasado mes de mayo siempre solicitan un informe a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León que es la que tiene que emitir la opinión respecto al "riesgo" de esa concentración desde el punto de vista sanitario.

En este punto ha explicado que solo se prohibió una, que contaba con el informe desfavorable de la Junta, pero que luego el Tribunal Superior de Justicia entendió que no cabía esa prohibición, por lo que recuerda que para prohibir una concentración tienen que darse circunstancias "excepcionales" claramente "motivadas". "No valen recomendaciones, consejos, opiniones hay que dar razones contundentes", ha concluido.