José Antonio Llamas, la Joven Orquesta, Natividad Villoldo, Rosario Granell y Luis Gómez Domingo, Premios Concejo 2026

Miembros del jurado de los Premios Concejo de la Cultura Leonesa 2026. - ILC

LEÓN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor José Antonio Llamas, la Joven Orquesta Leonesa (JOL), la mecenas y experta en artesanía Natividad Villoldo, la actriz, bailarina y cantante Rosario Granell y el pintor Luis Gómez Domínguez son los ganadores de los Premios Concejo de la Cultura Leonesa en su quinta edición, según ha acordado el jurado de estos galardones creados por el Instituto Leonés de Cultura (ILC).

El objetivo de estos reconocimientos es distinguir las mejores aportaciones realizadas en el ámbito de la cultura por creadores individuales y colectivos íntimamente vinculados a las comarcas leonesas.

El jurado ha estado formado por la periodista Ana Gaitero; el actor Jesús Vidal; la expresidenta del Instituto de Estudios Bercianos Mar Palacio; el escritor Ángel Fierro; la responsable de Homo Faber-Centro de Formación sobre Oficios Tradicionales, Mónica Martín Sisí; el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morán y el jefe de la Unidad Administrativa del ILC en calidad de secretario, Óscar Pérez Muñoz.

LETRAS LEONESAS

El Premio Concejo de las Letras Leonesas ha recaído en José Antonio Llamas (Vidanes,1941), narrador, poeta y ensayista, y fundador de la revista 'Claraboya'. Cursó estudios de Filosofía en el Seminario San Froilán, donde recibió clases del sacerdote Antonio González de Lama, maestro de escritores y gran activador de la escena cultural de la época, según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

Llamas vivió y trabajó en muy diversos lugares, y es autor de una decena de libros entre poemarios, novelas y ensayos. En 1963 creó, junto a Agustín Delgado, Luis Mateo Díez y Ángel Fierro, 'Claraboya', revista en la que se abogaba por una decidida renovación poética y que contó con 19 números hasta que la censura franquista la clausuró en 1968. El detonante del cierre fue la publicación del poema 'No amanece', del propio Llamas, considerado una respuesta crítica al himno falangista 'Cara al sol' (cuya última estrofa dice "que en España empieza a amanecer").

José Antonio Llamas ha publicado hasta el momento cuatro antologías con su obra poética: 'No amanece' (1963-1984), 'Como las generaciones de las hojas' (1963-1998), 'Ruina Montium' (1997-2000) y 'Armónica de cristal' (2000-2010), además de otros poemarios. Es autor de obras de narrativa como 'Los falampos de la nieve' y ensayos entre los que se cuentan 'Padre Isla que estás en destierro' o 'Las montañas de León en el Quijote de Cervantes'. Cuenta con una novela inédita, 'La bisabuela incorrupta', que consta de 16 tomos y es fundador de las revistas culturales 'Camp de l'arpa' (Barcelona) y 'Pico Gallo' (León).

ARTES

En la modalidad de Artes, el galardón ha sido para Luis Gómez Domingo (Teruel, 1946), pintor aragonés afincado en El Bierzo desde hace más de cuatro décadas. Formado en la Escuela de Artes Aplicadas de su ciudad natal y en las Escuelas de Bellas Artes de Valencia y Barcelona, en 1970 gana la oposición del cuerpo de Enseñanzas Medias y en 1977 la cátedra.

Se trasladó a El Bierzo para desarrollar su carrera docente en la comarca, sobre todo en el Instituto Gil y Carrasco. Además, se implicó activamente en el ambiente cultural de la provincia y colaboró durante más de 25 años como ilustrador en el suplemento 'Filandón' de Diario de León.

Ha sido creador y presidente de la Asociación de Pintores del Bierzo y recientemente, en 2024, fue uno de los artistas escogidos para exponer en la XXVII edición de la exposición Las Edades del Hombre. Su obra plástica transmite la luz de la tierra berciana y, con un oficio que no es frecuente hoy en día, sus series temáticas se han desarrollado tanto sobre tradiciones como sobre obras literarias como el 'Quijote' o 'El Señor de Bembibre'.

APORTACIÓN AL PATRIMONIO

Por otro lado, el Premio Concejo a la Mejor Aportación al Patrimonio Leonés ha ido a parar a manos de Natividad Villoldo (Venta de Baños, 1945), investigadora, coleccionista y defensora del patrimonio cultural. Su trayectoria destaca principalmente por su labor en la recuperación del encaje y de la arquitectura popular hasta conseguir reactivar con varios proyectos localidades enteras de la comarca de La Cabrera.

Hija de leonés y salmantina, se trasladó a vivir a Barcelona, donde sacó una oposición para la administración sanitaria y se matriculó en la escuela Massana, en el área de textil. Allí aprendió el arte del encaje en todas sus dimensiones de dibujo, aguja y bolillos. Por razones laborales se instaló con su familia en Tordesillas y se matriculó en la Escuela de Artes y Oficios de Zamora.

Con el tiempo, y animada por el etnógrafo Joaquín Díaz, puso en marcha el Museo del Encaje en la citada localidad vallisoletana, donde cuenta con una gran colección y con una biblioteca que supera los 1.000 volúmenes. Además, de la mano de la etnógrafa leonesa Concha Casado extendió su labor hacia la provincia leonesa y fundó una filial museística: el Museo del Encaje de Villar del Monte/ Muséu del Encaxe.

MÚSICA

En cuanto al Premio Concejo de la Música, sus ganadores han sido los miembros y equipo de la Joven Orquesta Leonesa (JOL), fundada en 2014 gracias a la iniciativa de Margarita Morais e integrada en la Fundación Eutherpe.

El conjunto fue creado con el objetivo de ofrecer experiencia orquestal a jóvenes estudiantes de conservatorios y escuelas de música de León y su principal línea de trabajo pasa por formar e impulsar la especialización de jóvenes músicos que enriquezcan la vida artística de la provincia.

En cuanto a sus valores, la Joven Orquesta Leonesa promueve la disciplina, el trabajo individual y colectivo, así como el amor por el arte y la cultura. Realiza conciertos públicos de forma habitual en el Auditorio Ciudad de León y en otros espacios culturales.

INTERPRETACIÓN

El Premio Concejo de Interpretación / Medio Audiovisual, que se entrega tanto a profesionales de las artes escénicas como a cineastas y creadores del medio audiovisual, ha sido para Rosario Granell, bailarina, coreógrafa, actriz y cantante de muy largo recorrido y una trayectoria desarrollada en diálogo constante con el baile, el teatro, la música y otras disciplinas.

Formada junto a creadores como Sabine Dahrendorf, Jordi Cortés, Lali Ayguadé, Carmen Werner y Olga Mesa, ha formado parte de diferentes compañías de danza y teatro. Como creadora, ha dirigido y participado en numerosos espectáculos y proyectos interdisciplinares, entre los que destacan 'Frida baila al mezcal de la luna' (2005), 'Ciudadano Rondó' (2012), 'Al otro lado del viento' (2014) y distintos proyectos de danza, teatro y ópera. En 2005 fundó su propia compañía, 8rmigas, y posteriormente impulsó la asociación cultural Las chicas de la danza. Su labor docente constituye otra de las grandes líneas de su carrera y desde 1999 ejerce como profesora de Expresión Corporal y Esgrima Escénica en la Escuela de Música, Danza y Teatro del Ayuntamiento de León, además de estar vinculada al Taller de Danza Contemporánea de la Universidad de León (ULE) desde 2007.

Los Premios Concejo de la Cultura Leonesa están dotados con 5.000 euros y una estatuilla alusiva al concejo y a la junta vecinal, instituciones populares vinculadas al trabajo en común y arraigadas en el territorio leonés, obra del escultor Amancio González.