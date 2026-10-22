La Junta amplía los supuestos de reconocimiento de la medalla al mérito de la Protección Civil y las categorías

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves, 22 de octubre, un nuevo decreto de regulación por el que las antiguas medallas al 'Mérito de Protección Ciudadana' pasan a denominarse al 'Mérito de la Protección Civil' y amplia de manera cuantitativa y cualitativa los supuestos en los que puede entregarse.

En primer lugar, los actos susceptibles de ser reconocidos pueden haberse realizado fuera de Castilla y León -no como hasta ahora-, "fundamentalmente en escenarios de respuesta nacional ante catástrofes producidas en otras comunidades autónomas, como sucedió en 2024 con las inundaciones de Valencia, así como en la participación en misiones internacionales", ha explicado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

En el aspecto cualitativo se introducen dos cambios de modo que las categorías con premio pasan de dos a tres y se suma la de bronce a la de oro y la de plata, y se eliminan las menciones honoríficas. También se suprime el límite de medallas que se pueden otorgar en una convocatoria, hasta ahora establecido en tres de oro y tres de plata.

Otro cambio para actualizar el proceso pasa por la concesión en el año natural.

El portavoz ha recordado que este distintivo está dirigido, específicamente, a profesionales de los servicios esenciales de asistencia ciudadana y miembros de las fuerzas armadas que han realizado labores y actuaciones meritorias que van más allá de sus meras obligaciones, así como a otras personas u organizaciones no profesionales cuyas acciones de asistencia ciudadana conlleven un riesgo o que hayan mostrado una solidaridad excepcional, hayan colaborado con las instituciones competentes o realicen actividades de interés para la protección civil.

Por último, también puede reconocerse la labor a las personas cuya trayectoria como profesional o voluntario haya sido meritoria de tal reconocimiento.

Fernández Carriedo ha aprovechado la presentación del nuevo decreto para animar a quienes presentan las candidaturas -organismos, entidades, asociaciones y administraciones públicas- a que visibilicen el trabajo de las mujeres en el ámbito de las emergencias.

Las medallas al 'Mérito de la Protección Civil' son distintivos simbólicos que reconocen una labor que ha traspasado la frontera de lo profesional, pero también cuenta con "ciertas implicaciones o privilegios", como lucirlas sobre el uniforme, ocupar lugar preferente sobre profesionales o cargos de la misma categoría en actos oficiales convocados por la Junta, las diputaciones o los ayuntamientos de la Comunidad y a que se tome en cuenta a efectos de promoción profesional.