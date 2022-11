La Junta aprobará subvenciones para exhumar fosas y para la "dignificación" de los lugares de enterramiento

Presidencia destina un millón de euros para gastos de funcionamiento de los sindicatos y contempla en su presupuesto formación en igualdad

VALLADOLID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León "previsiblemente" aprobará esta semana dos subvenciones directas , una de ellas para la localización, exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la posguerra, y otra destinada a universidades públicas para la realización de actividades de divulgación de los trabajos efectuados y de dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de lugares de memoria.

Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, en su comparecencia ente la Comisión de Economía y Hacienda para la presentación de las cuentas de su departamento en el marco de la tramitación de los Presupuestos Generales de la Comunidad, donde ha sostenido que "se mantiene la actuación de la Junta para la localización, exhumación e identificación de desaparecidos".

Según ha señalado, "se seguirán fomentando" este tipo de actuaciones "bajo los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como los valores democráticos de concordia", de la misma manera que se continuará colaborando con las universidades públicas de Castilla y León para "fomentar la realización de trabajos y estudios en esta materia".

Jesús Julio Carnero ha afirmado que sus actuaciones "deben promover la reconciliación y la concordia" en torno a un "pasado común" y se ha mostrado partidario de "cerrar heridas y no reabrirlas", a la vez que ha recordado que el pasado mes de junio se concluyó el Mapa de Fosas, con 680 documentadas. "Entendemos que el Mapa de Fosas es un elemento cambiante, por eso mantenemos el apoyo a los estudios que realizan las universidades para el obligatorio reajuste de esos datos", ha comentado.

SINDICATOS E IGUALDAD

En el presupuesto de la Consejería de la Presidencia, además, se refleja una partida de más de un millón de euros para financiar los gastos de funcionamiento y la actividad de las secciones y organizaciones sindicales de mayor implantación. "Quiero manifestar mi más sincero agradecimiento a la labor integradora que realizan las organizaciones sindicales en el diseño de las políticas de personal y en la gestión del empleo público", ha afirmado Carnero.

Además, el consejero ha presentado una novedad para el ejercicio 2023 es la inclusión de nuevo programa de actividades formativas, en el marco del I Plan de Igualdad para las empleadas y empleados públicos de la Junta de Castilla y León. Con este nuevo programa, se pretende "promover" la participación del personal en el cambio cultural hacia la igualdad mediante acciones formativas y de sensibilización".

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN

Por otro lado, Jesús Julio Carnero ha explicado que el próximo año se aprobará un Decreto de medidas en materia de evaluación de políticas públicas, además de poner en funcionamiento el Registro de Evaluación de Políticas Públicas de Castilla y León, un "instrumento imprescindible para el conocimiento, coordinación, seguimiento, control y difusión" del sistema de evaluación de las políticas públicas.

Así, el "gran reto" para el consejero de la Presidencia es "el Gobierno del Dato", que "no sólo requiere de tecnología", si no también de "una correcta gobernanza del dato". El proyecto supondrá una inversión de 2,5 millones de euros entre 2022 y 2025. "El reverso del derecho de acceso a la información y la transparencia no es otro que la protección de los datos. Debemos garantizar uno y otro derecho de la forma más respetuosa posible".

Según ha señalado, otro de los objetivos pasa por fomentar la participación ciudadana, que contará el próximo año con una regulación específica en Castilla y León. Se pondrá en marcha el año que viene el Portal de calidad, innovación y participación ciudadana. Para ello, uno de los elementos destacados es la web corporativa y los portales de Gobierno Abierto y de análisis de datos, con 600.000 euros de presupuesto. También ha hecho referencia al proyecto anunciado en Soria recientemente para la expansión del servicio del 012 al medio rural.