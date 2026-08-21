La Junta baja a IGR-0 la gravedad del frente del incendio de Las Hurdes que pasó a la provincia de Salamanca

Información sobre la bajada a IGR-0 en el frente del incendio de Pinofranqueado (Cáceres) que afecta a la provincia de Salamanca. - JCYL

VALLADOLID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha informado este viernes de que se ha rebajado a cero el índice de gravedad potencial (IGR-0) en el incendio que afecta a la zona de Vegas de Domingo Rey (Salamanca), denominación que se dio al frente del fuego de Pinofranqueado (Cáceres) que se introdujo el pasado miércoles en territorio salmantino.

Según informa la Junta a través de la cuenta de 'X' @naturalezacyl, la situación se ha rebajado a IGR-0 debido a que han desaparecido las causas que llevaron el pasado miércoles a declarar el índice de gravedad 1.

Los servicios de extinción de incendios de Castilla y León activaron la situación de este frente en la tarde del pasado miércoles, cuando las llamas pasaron a una zona de la provincia de Salamanca, cercana a la localidad de Vegas de Domingo Rey, limítrofe con la provincia de Cáceres.

Según los últimos datos de la Junta, están destinados a la zona afectada por el incendio de Pinofranqueado más de una treintena de medios, entre ellos dos aeronaves, tres técnicos, nueve agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, seis autobombas, cuatro bulldozer, cinco brigadas, y dos medios identificados como 'otros'.