La Junta convoca ayudas por más de un millón para proyectos de igualdad y lucha contra la violencia de género

VALLADOLID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Segunda de la Junta ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de proyectos de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de lucha contra la violencia de género para el año 2026, dotada con un importe total de 1.065.249 euros.

La aportación económica de la Administración autonómica se distribuye en diez líneas programáticas y financiará el 100 por ciento del presupuesto aceptado en los proyectos presentados por las entidades beneficiarias.

La asignación individualizada se determinará en régimen de concurrencia competitiva, respetando el orden de prelación derivado de la puntuación obtenida según los criterios de valoración de la convocatoria.

Las ayudas están dirigidas a las entidades del Tercer Sector de Acción Social de Castilla y León y tienen como finalidad avanzar en la eliminación de las desigualdades de género en diversos ámbitos y sectores, así como favorecer la integración social y la autonomía personal de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, con especial atención a las víctimas de violencia de género.

Las entidades interesadas en acceder a esta convocatoria dispondrán de un plazo de diez días hábiles para presentar sus solicitudes, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la resolución en el Bocyl.