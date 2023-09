La Junta destina 15,6 millones de euros para construir carriles bici en 7 provincias de CyL

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León destina 15,6 millones de euros para la construcción de 45 kilómetros de carriles bici en las provincias de Valladolid, Salamanca, Ávila, Palencia, Burgos, León y Zamora.

Así lo ha señalado este miércoles en rueda de prensa la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, donde ha explicado que esta acción está cofinanciada con fondos europeos.

González Corral, además, ha destacado que esta iniciativa busca concienciar a todos los ciudadanos de que "una simple elección de nuestra forma de desplazarnos puede tener un gran impacto a nivel global".

El primero de los carriles bici que ya se encuentran en marcha se encuentra en la capital vallisoletana y cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros. Este carril se circunscribe a un tramo de 2,5 kilómetros de la VA-113 que va a unir la ciudad con el municipio de Santovenia de Pisuerga.

El segundo, cuyas obras también han comenzado, es el de Salamanca; un proyecto que recoge un carril ciclista y peatonal entre la capital salmantina y la localidad de Villamayor, con una longitud total de 1,12 kilómetros y una inversión de 457.000 euros.

En todo el tramo se adopta una sección transversal total de cinco metros, de los cuales 2,5 irán destinados al carril bici y los dos metros restantes al peatonal y, además, a ambos lados se colocarán bordillos.

En el caso de Ávila, el proyecto prevé la unión de la ciudad y la localidad de Aldea del Rey, lo que significa un total de 6,77 kilómetros, y se realizará mediante la construcción de una pista cilcista independiente y paralela a la carretera AV-900. Su presupuesto final será de 1,44 millones de euros.

Por otro lado, en Palencia, la propuesta es de 1,78 kilómetros de longitud y tiene un presupuesto de 769.000 euros y va a conectar la capital con el municipio palentino de Villalobón a través de la carretera P-405, dando continuidad al tramo ya ejecutado por el Ayuntamiento del municipio.

En lo que se refiere a la provincia de Burgos, la ciudad, Cardeñajimeno, Castrillo del Val, Carcedo de Burgos, Modúbar de la Emparedada y Cardeñadijo quedarán unidos mediante un carril bici de 15 kilómetros con una inversión de 3,42 millones de euros. La obra consistirá en la creación de un carril bici bidireciobal y una senda peatonal con una sección de 3,50 metros.

Por su parte, la actuación en León se ha dividido en dos proyectos. El primero de ellos prevé invertir 1,19 millones de euros para unir los términos municipales de San Andrés de Rabanedo y León capital; en este caso la obra consistirá en la construcción de dos carriles unidireccionales y paralelos a cada margen de la carretera CL-623 de 1,9 kilómetros de extensión.

El segundo tramo contempla una inversión de 3,74 millones de euros para unir San Andrés de Rabanedo y Lorenzana, logrando dar continuidad al tramo anteriormente explicado. La obra será de dos carriles bici unidireccionales y adosados a cada uno de los márgenes de la carretera CL-623 con 6,1 kilómetros de extensión.

Finalmente, en el de Zamora tiene prevista la creación de una senda bidireccional de 10 kilómetros de recorrido de discurrirá de forma paralela a las carreteras CL-605 y ZA-623, tras una inversión de 1,89 millones de euros.

SEGOVIA Y SORIA

En cuanto a estas dos provincias, según ha señalado la consejera, al ser proyectos cofinanciados por fondos europeos, existen una serie de requerimientos como que "tenían que ir adosados a carreteras de titularidad autonómica que holográficamente y técnicamente fuesen susceptibles de realizarse en esas condiciones y que, además, uniesen las capitales de provincia con municipios del Alfoz".

"En el caso de Segovia y antes de comenzar estas obras ya ejecutamos la carretera que une la capital de Segovia con la granja y ahí empezamos a realizar ya un carril bici en Segovia", ha apuntado González Corral.

Por último, en el caso de Soria, al no contar con carreteras autonómicas que unan algún municipio del Alfoz con la capital de la provincia y, además, no cuentan con las condiciones holográficas y técnicas que permitan realizar la unión, no se han podido realizar proyectos de carriles bici.