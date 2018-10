La Junta dice a Vestas que no consentirá que se vaya "de rositas" "

Actualizado 20/09/2018 16:45:10 CET

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha advertido este jueves a la multinacional danesa Vestas de que el Gobierno regional no va a consentir que se vaya "de rositas" de Villadangos del Páramo y, tras hacer un nuevo llamamiento a que revierta la situación, ha reclamado un fondo de reindustrialización y que ponga sobre la mesa el dinero público que "se ha llevado".

Marcos ha dudado además de la credibilidad de la multinacional eólica, a la que ha acusado de no haber ofrecido nada por lo que ha rechazado la posibilidad de alcanzar un acuerdo desde el convencimiento de que lo que hay ahora sobre la mesa "no es suficiente" porque no contempla "nada nuevo", más allá de la "obligación" de permanecer hasta entregar los productos ya