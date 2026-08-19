Junta y Diputación de Salamanca distribuirán hasta 400.000 euros en ayudas para realizar obras de mejora de colegios

El Presidente De La Diputación De Salamanca, Javier Iglesias, Y La Consejera De Educación De La Junta, María Pardo, En La Presentación De La Convocatoria De Ayudas Para Obras En Colegios. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta y la Diputación de Salamanca han presentado una nueva convocatoria de subvenciones dirigida a los ayuntamientos de la provincia para la realización de obras de preparación, conservación y mejora de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria durante los años 2026 y 2027 por un montante de 400.000 euros.

En la presentación han estado este miércoles el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias y la consejera de Educación de la Junta, María Pardo, acompañados por el delegado territorial de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz, y el diputado de Educación de Salamanca, Ángel Peralvo.

La convocatoria cuenta con una dotación total de 400.000 euros, financiados conjuntamente por el Ejecutivo autonómico y la institución provincial, y tiene como objetivo facilitar que los municipios puedan afrontar las actuaciones necesarias para mantener y mejorar las instalaciones de sus centros educativos.

En este contexto, Iglesias ha destacado la importancia de esta colaboración entre administraciones para garantizar que los escolares de la provincia puedan desarrollar su actividad en colegios seguros, accesibles, cuidados y confortables.

"Los colegios son espacios en los que nuestros niños pasan una parte fundamental de su día y creemos que es necesario que puedan desarrollar su actividad en instalaciones que estén en las mejores condiciones posibles", ha señalado, para incidir en que unas instalaciones adecuadas no solo mejoran el bienestar de alumnos y profesores, sino que también contribuyen a generar un entorno más favorable para el aprendizaje.

Uno de los principales aspectos de la convocatoria es el importante porcentaje de financiación que asumen conjuntamente la Junta y la Diputación.

En el caso de las actuaciones cuyo importe sea de hasta 4.000 euros, la institución autonómica aportará el 40 por ciento, la provincial otro 40 por ciento y el ayuntamiento beneficiado asumirá el 20 por ciento restante. De esta manera, ambas instituciones financian conjuntamente el 80 por ciento de la actuación.

Para las obras de mayor importe, de más de 4.000 y hasta 8.000 euros, la Junta y la Diputación aportarán cada una el 35 por ciento, mientras que el ayuntamiento asumirá el 30 por ciento. En este caso, la financiación conjunta de ambas administraciones alcanza el 70 por ciento de la inversión.

Esta fórmula permite a los ayuntamientos afrontar actuaciones necesarias en sus centros educativos con un importante respaldo económico, lo que hace que se reduzca el esfuerzo que deben asumir directamente las entidades locales.

CASI 60 ACTUACIONES EN CENTROS SALMANTINOS

La utilidad de esta línea de ayudas queda reflejada en los resultados de la convocatoria anterior, correspondiente al curso 2025-2026, en la que se aprobaron 59 actuaciones en centros escolares de la provincia.

En conjunto, estas actuaciones movilizaron una inversión superior a los 409.000 euros, de los que 289.352 euros correspondieron a las subvenciones concedidas, mientras que los ayuntamientos beneficiarios aportaron algo más de 120.000 euros.

Las actuaciones financiadas han respondido a necesidades muy diversas de los centros educativos, entre ellas la mejora de ventanas y puertas, aseos, cubiertas, patios, fachadas, sistemas de calefacción, radiadores, instalaciones eléctricas, pistas deportivas y vallados.

También se han realizado actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad, como la instalación de rampas, además de trabajos de pintura, impermeabilización, renovación de persianas, solados y reparación de humedades.

La diversidad de las actuaciones demuestra, precisamente, la capacidad de esta convocatoria para adaptarse a las necesidades específicas de cada centro y permitir que sean los propios ayuntamientos quienes determinen las mejoras prioritarias, tal y como ha subrayado Iglesias.

De cara a la nueva convocatoria, podrán beneficiarse los ayuntamientos de la provincia de Salamanca con una población inferior a 20.000 habitantes que cuenten en su término municipal con colegios públicos de Educación Infantil y Primaria en funcionamiento. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 11 de septiembre.

La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, María Pardo, ha destacado por su parte que estas ayudas son "una parte muy pequeña de todo lo que se hace en el ámbito educativo", en el que, desde la institución autonómica, se trabaja por "la calidad educativa, tanto lo que se enseña como sus infraestructuras". "Por eso renovamos estos acuerdos", ha reivindicado.