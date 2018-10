Junta y expertos apuestan por la búsqueda "activa" de pacientes con hepatitis C

Publicado 22/10/2018 14:22:05 CET

VALLADOLID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, hepatólogos y la Alianza por la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (Aehve) han abogado por la búsqueda "activa" de pacientes que padezcan hepatitis C.

Además, se trata de una enfermedad para la que "España está en condiciones de tener la oportunidad histórica de ser uno de los primeros países en la eliminación de una enfermedad viral crónica", ha señalado el coordinador de la Aehve, Javier García Samaniego.

Así lo ha puesto de manifiesto en el marco de la jornada 'CountdownHc: hacia la eliminación de la hepatitis C en Castilla y León' --organizada por la Aehve y en la que participan organizaciones de pacientes, sociedades científicas y otras entidades--, que ha inaugurado el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, y la jefa de la Unidad de Hepatología del Hospital Universitario Río Hortega, Gloria Sánchez Antolín.

Durante este encuentro todos ellos han señalado la necesidad de hacer una "búsqueda activa" de pacientes, ya que muchos de ellos no están diagnosticados, no tienen síntomas o no saben que tienen el virus, por eso hay que desarrollar estrategias para esta "captación", ha explicado el consejero, una vez que hay un tratamiento eficaz que logra la curación.

Sánchez Antolín ha señalado que el "reto" ahora es hacer desaparecer una enfermedad infecciosa y ha recordado que el Hospital Río Hortega es "pionero" a la hora de hacer esta búsqueda activa, algo que lleva a cabo desde 2015 en Castilla y León, aunque está aún pendiente de evaluarse el programa, que supone "otro escalón" en el que progresiva y organizadamente hay que avanzar con los equipos de hepatología y Atención Primaria, que "tienen mucho que decir".