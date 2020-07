Junta mantiene sus ayudas a los ERTE frente a agentes del Diálogo Social que ven "agresión"

Ana Carlota Amigo pide renegociar líneas a partir de septiembre ante la previsión de nuevas necesidades por el aumento de desempleados

VALLADOLID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo de la Junta de Castilla y León, Ana Carlota Amigo, ha garantizado que la Junta prevé mantener las condiciones de las ayudas a los ERTE pese a las críticas de los miembros del Diálogo Social, cuyos representantes de patronal y sindicatos exigen que se convoque una reunión del Consejo, en el que está presente el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con el objetivo de reconducir la situación para no "dilapidar" de forma "tan burda" los acuerdos.

Amigo ha insistido en que la orden a través de la que se reparten los seis millones de euros para ayudar a los trabajadores y autónomos en ERTE se mantiene en los mismos términos en los que se publicó el pasado 2 de julio y ha emplazado a los agentes del Diálogo Social a volver a reunirse en septiembre para abordar nuevas líneas de ayudas que, a su juicio, serán obligadas ante la posibilidad de que los expedientes sean finalmente de extinción y provoquen un importante incremento del desempleo.

En este sentido, la consejera ha señalado que también será esencial "repensar" las líneas incluidas en el Plan de Empleo de Castilla y León, ya que, como ha indicado, se aprobó en una situación diferente y ahora existen necesidades de otro tipo generadas por la crisis del COVID.

"Hay que sacar nuevas líneas que a lo mejor necesitan más recursos", ha defendido Amigo, quien ha confiado en que el escollo generado por las ayudas a los ERTES no influya para cerrar futuros nuevos acuerdos, ya que prevé que el Diálogo Social sea "intenso" entre septiembre y diciembre.

Este posicionamiento de la Junta ha provocado el desagrado de los representantes de UGT, CC.OO y Cecale, Evelio Angulo, Saturnino Fernández y David Esteban.

En concreto, el responsable de CC.OO, Saturnino Fernández, ha tildado la posición de la Consejería como "algo inaudito", ya que con la orden actual se quedarían cuatro quintas partes de los afectados por ERTEs fuera de las ayudas. "Esto agrieta de forma seria el Diálogo Social", ha advertido, tras lo que ha avanzado que se prevén reunir con los grupos políticos, partidos e instituciones regionales y provinciales para intentar que el Ejecutivo "reconsidere" su situación.

"Había fórmulas para arreglar el problema y no han hecho nada", ha lamentado, tras lo *que ha defendido que hay posibilidades presupuestarias para resolverlo. "El gobierno no sabe arreglar este problema, no lo sabía el equipo anterior y finalmente se le fue de las manos", ha aseverado.

Por su parte, Evelio Angulo de UGT ha abandonado la reunión con un sentimiento de "decepción y frustración máxima" y, tras considerar que el Diálogo Social goza de "buena salud", ha confiado en que la Junta "recapacite".

"El presidente del Gobierno actual no puede dilapidar de esta manera tan burda la historia reciente de esta Comunidad y de la práctica de unas políticas laborales modernas que son ejemplo", ha señalado.

Por último, el representante de la patronal, David Esteban, ha insistido en la importancia de que la Junta cumpla el acuerdo para la recuperación y dote de unas cuantías más elevadas las ayudas para los trabajadores y autónomos afectados por esta situación sobrevenida.