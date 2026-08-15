La Junta rebaja a nivel 0 y da por controlado el incendio en Navas de San Antonio (Segovia)

Vista del incendio de Navas de San Antonio el pasado 9 de agosto. - Nacho Valverde - Europa Press

SEGOVIA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha rebajado a Índice de Gravedad (IGR) 0 y ha dado por controlado el incendio de Navas de San Antonio que se originó el pasado 8 de agosto de manera accidental.

Según informa la Junta a través de sus canales de difusión, han desaparecido las causas por las que se activó el nivel 1, de ahí que se haya decidido el cambio de estatus.

Navas de San Antonio alcanzó el nivel máximo el 9 de agosto y 'convivió' con otro inendio importante en la provincia, el de Nvas de Riofrío, que se mantiene estabilizado pero en nivel 1.