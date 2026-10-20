La Junta reconoce a 289 deportistas y entrenadores de CyL con los Premios a la Excelencia Deportiva

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) ha publicado este martes la orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte por la que se resuelve la convocatoria de los Premios a la Excelencia Deportiva, que han reconocido a 223 deportistas y 66 entrenadores de la Comunidad por los resultados alcanzados durante el año 2025.

Esta iniciativa cuenta con una dotación económica de 450.000 euros, un importe que se ha repartido entre los galardonados conforme a las valoraciones establecidas en la propia convocatoria.

Los reconocimientos se han distribuido entre profesionales de 35 federaciones deportivas, incluidas las nacionales, siendo las federaciones de Castilla y León las que han registrado un mayor número de premiados, encabezadas por la de Rugby, seguida de las de Patinaje y Atletismo.

La concesión de estos galardones tiene como finalidad elevar el nivel técnico deportivo, así como contribuir a la progresión del rendimiento y a la consolidación del deporte de alto nivel y de competición de la Comunidad tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

De este modo, la Junta de Castilla y León ha querido otorgar un reconocimiento social al esfuerzo individual y colectivo demostrado durante el pasado ejercicio, al tiempo que ha felicitado a todos los deportistas y entrenadores de la autonomía y les ha animado a mantener y superar sus marcas.