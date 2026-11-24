LEÓN, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León continúa con las labores de acondicionamiento de varias calles de la ciudad dentro del plan de mantenimiento y mejora de la pavimentación, que esta semana condicionarán el tráfico rodado en las calles beneficiadas por las acciones de parcheo, que resolverán las deficiencias actuales en el pavimento de la calzada.

En concreto, los trabajos de reparación se centrarán estos días en las calles Reino de León, Juan XXIII, San Juan, San Juan de Sahagún y Jaime Balmes, según han informado fuentes del Ayuntamiento de León.

Lo primero que se hará será fresar las zonas de pavimento en mal estado para, posteriormente, proceder a su asfaltado. Próximamente el Ayuntamiento de León también abordará la adecuación de las avenidas Independencia y Universidad, así como de la calle San Cristóbal.

La Policía Local del Ayuntamiento de León llevará a cabo un plan especial de regulación y control del tráfico en las zonas en las que se encuentran las calles objeto de reparación y propondrá itinerarios alternativos cuando sea preciso.

El Consistorio prevé ejecutar estos trabajos hasta el día 10 de diciembre, condicionados en todo caso por la climatología.