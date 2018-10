Lagartos (Palencia) protagonizará del Cupón de la ONCE del lunes 8 de octubre

ONCE

Publicado 04/10/2018 14:17:39 CET

PALENCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad palentina de Lagartos va a ser la protagonista del cupón de la ONCE del lunes 8 de octubre dentro la serie 'Mi pueblo', que está dedicada a localidades con nombres singulares por la que se difundirán cinco millones y medio de cupones por toda España.

El delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco, y la directora de ONCE en Palencia, Araceli de las Heras, han recibido este jueves en la Sede de ONCE Valladolid, al alcalde pedáneo de Lagartos, Julio César García Casas, al que le han entregado una lámina enmarcada del cupón.

Lagartos, cuyo topónimo puede derivar del sustantivo latino 'Lacos' o lago, hoyo o charco tal y como demuestra su orografía pues el pueblo está ubicado entre dos pequeñas cordilleras. Las de 'artas' parecen derivar de 'arctus' o angusto, estrecho. Sería el 'lugar de hoyos estrechos', según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

Entre sus monumentos destaca la iglesia parroquial dedicada a San Vicente Mártir, construida con ladrillo macizo, en una sola nave, y en cuyo presbiterio destaca su artesanado mudéjar.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.