El LAVA programa tres propuestas escénicas sobre memoria, identidad y herencia. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA)-Fundación Municipal de Cultura ha programado para esta semana tres propuestas de la escena contemporánea en la Sala Concha Velasco, orientadas a reflexionar sobre la memoria, la identidad y la herencia desde distintos lenguajes artísticos. La oferta de la semana abarca el estreno en España de una producción internacional, el regreso de la compañía Perigallo Teatro y un montaje galardonado dirigido al público familiar.

La programación comienza este jueves, 15 de octubre, a las 20.30 horas con el estreno en España de 'Lengua de vaca', una pieza internacional creada por las escuelas superiores de arte dramático de París (ESAD-PSPBB) y Castilla y León (ESADCYL). La obra, dirigida por Marcial Di Fonzo Bo con texto de Luis Sorolla, se inspira libremente en el mito del Minotauro para abordar cuestiones como la identidad o el deseo en una interpretación bilingüe en francés y español con subtítulos.

Por su parte, Perigallo Teatro regresa al escenario vallisoletano el sábado 17 de octubre, a las 20.30 horas, con su nuevo trabajo, titulado 'Autorreverse'. Este montaje supone el cierre de 'La Trilogía de los Espejos' y sitúa a dos personajes en un espacio entre la realidad y la ficción para explorar la memoria y el juego escénico a través de la mirada poética de Walt Whitman y el humor.

El cierre del ciclo semanal se producirá el domingo 18 de octubre con la compañía Zero en Conducta dentro del programa SCNAFamiliar, que preenta la obra 'Le dernière danse de Brigitte'. Este espectáculo sin palabras de títeres, danza y teatro físico aborda los recuerdos de toda una vida y llega avalado por distinciones en el Festival Mimos de Francia, el certamen Puppet is a Human Too de Polonia y la Feria de Títeres de Lleida.

Las entradas para los espectáculos de adultos se han puesto a la venta a un precio único de 10 euros para 'Lengua de vaca' y 12 euros para 'Autorreverse', mientras que la propuesta familiar cuenta con una tarifa de 5,50 euros. La adquisición de localidades y abonos de temporada permanece disponible tanto en las taquillas del recinto como a través de su canal oficial en internet.