La lectura como encuentro, memoria y libertad motiva el ciclo '30 años entre páginas' del Campus de Ponferrada de la ULE

El Campus de Ponferrada de la ULE ha iniciado este lunes el ciclo '30 años entre páginas' con una lectura pública. - ULE

LEÓN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La lectura como espacio de encuentro, memoria y libertad es el hilo conductor de '30 años entre páginas', el ciclo organizado por la Biblioteca del Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) en el marco de las celebraciones de su trigésimo aniversario.

La iniciativa ha comenzado este lunes con una lectura pública que coincide con el XI Día de las Escritoras, dedicada este año al centenario del Lyceum Club Femenino bajo el lema 'Las amigas como forma de libertad'.

Una docena de participantes ha dado voz a textos seleccionados por la Biblioteca Nacional de España, la federación de mujeres Fedepe y la Asociación Clásicas y Modernas para rendir homenaje a las mujeres que encontraron en la literatura y la amistad un espacio de expresión, apoyo y transformación, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La sesión ha puesto el foco en la lectura como experiencia compartida y en el valor de las bibliotecas como espacios de memoria, conocimiento y encuentro. En este sentido, la vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués, ha reivindicado la lectura como una forma de desconectar del entorno, conectar con uno mismo y compartir experiencias e ideas. "La cultura se construye precisamente cuando nos encontramos y cuando compartimos", ha sostenido.

El ciclo ha sido diseñado por Arachi Sastre, responsable de la Biblioteca del Campus, y Raquel Pinto, que han seleccionado las lecturas y preparado una programación concebida para recorrer las tres décadas de historia del Campus a través de la literatura.

La segunda sesión tendrá lugar el 25 de noviembre a las 19.00 horas con 'Lo raro es vivir', la novela publicada en 1996 por Carmen Martín Gaite. El programa continuará el 17 de febrero de 2027 a las 19.00 horas con 'Eterna marejada', de María José Montero Núñez; el 21 de abril, también a las 19.00 horas, con 'Como si existiese el perdón', de Mariana Travacio, y concluirá el 26 de mayo a las 18.00 horas con 'Las raíces de la memoria', un encuentro literario con Carmen R. Vieiros y Noemí Sabugal para presentar 'Nada volverá a ser como antes' e 'Hijos del carbón'.