Leitariegos es Futuro y Asociación Nieve de Asturias piden una gestión compartida de las estaciones tras años de dejadez

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 'Leitariegos es Futuro' y la 'Asociación Nieve y Montaña de Asturias' consideran que las cuatro estaciones de esquí de ambas comunidades "llevan demasiados años abandonadas" por lo que reclaman el Gobierno de Asturias y a la Diputación de León un plan de "plan de acción y mantenimiento" para poder mantenerlas y que sean "atractivas frente a otros destinos".

Ambas asociaciones consideran que las estaciones "languidecen" cuando deberían ser una apuesta "clara y decidida" de los gobernantes "ya que son el principal motor" de los valles y territorios dónde se encuentran y plantean un modelo de gestión y promoción compartida para las cuatro estaciones.

La plataforma leonesa y la asociación asturiana han puesto como ejemplo otros territorios, "donde la apuesta ha sido firme y decidida", como Aragón con Aramon, Cataluña con FGC (Ferrocarriles de la Generalitat) o el Pirineo Frances con Companye des Pyrénees.

"No han dudado en invertir y no han dudado en dirigirse hacia una gestión conjunta de las estaciones que les han reportado importantes beneficios en el territorio generando riqueza, empleo e impuestos en el mismo", han afirmado ambas asociaciones en un comunicado recogido por Europa Press.

Por ello, la plataforma leonesa y la asociación asturiana piden que se invierta en los valles y se "avancen hacia un modelo de gestión y promoción compartida para las cuatro estaciones" con una imagen única, una web única, una central de compras compartida y una promoción y comercialización conjunta con un único forfait para las cuatro.

Consideran que esto permitiría ampliar la oferta y con ello "ser más eficientes y más atractivos para los clientes de territorios como Portugal o Galicia, entre otros".

Ambas organizaciones han recordado que los responsables del Principado y de la Diputación acordaron el pasado mes de marzo trabajar de forma conjunta para impulsar estas cuatro estaciones