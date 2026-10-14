León recibe 240,5 millones, un 4,5% más, con 4,2 para la nueva unidad de Reanimación y 8,4 al IES de Villaquilambre

LEÓN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de León es la que más inversión recibe dentro de las actuaciones provincializadas incluidas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 2027 registrado este miércoles en las Cortes, con un incremento del 4,2 por ciento respecto a las cuentas de 2024, aunque por debajo de los 285 millones consignados en el proyecto que se presentó el pasado año pero que no salió .

Entre las actuaciones previstas se han consignado 4,2 millones para la nueva unidad de Reanimación del Complejo Hospitalario de León y 8,4 millones para el IES de Villaquilambre así como 3,87 millones para el edificio Incibatech del Parque Tecnológico.

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente destina 68 millones de euros en inversiones reales en la provincia leonesa con 7,1 millones para el abastecimiento de agua, y 3,8 para depuración, así como 15 millones a la red de calor de León y 7,5 millones a mejoras energéticas y de alumbrada de Ponferrada.

Igualmente se destina 12,9 millones a promoción de vivienda en alquiler en Astorga, La Bañeza, León o Ponferrada y dos millones a vivienda en venta en Almanza, Carrizo, Hispital de örbigo, La Robla, León, Mansilla, Villamañán, Villadangos, o Valencia de Don Juan.

A actuaciones en los polígonos industriales como los de Cubillos, Ponferrada, Villablino o Cistierna, se destinan 11,8 millones de inversión mientras que en mejoras en las carreteras de la provincia leonesa se han estimado inversiones por 12,7 millones de euros, donde se incluye, además, 427.458 euros a modernización de estaciones de bus.

De los 43,6 millones de inversión de Agricultura, Ganadería y Medio Rural las mayores partidas van a la modernización de los sectores II y III del Porma (7,7 millones) o a la modernización de regadios de las comunidades de regantes de Villares y Presa Tierra (5,5 millones), así como 6,4 millones a modernizar Villadangos Fase I y otros 6,4 a Villadangos Fase II y 8,2 millones a los regadios de Valderas.

La restauración de espacios mineros cuenta con 2,4 millones de inversión, y a tratamientos selvícolas preventivos de incendios se destinan 11,6 millones, así como 6,5 millones a las cuadrillas helitransportadas.

Desde la Consejería de Sanidad las inversiones reales en León alcanzan los 30 millones donde destacan 1,5 millones para el nuevo centro salud de Sahagún, 12 millones para equipamientos hospitalarios, 4,6 millones para obras hospitalarias y 1,4 millones para la Unidad Satélite de radioterapia de El Bierzo.

En materia educativa, la inversión asciende a 26,9 millones donde se encuentran 5,7 millones para obras de mejora en centros de Infantil y Primaria y 4,5 millones a Secundaria mientras que se consignan 3,4 millones al polideportivo del IES Eras de Renueva y 8,4 millones al IES de Villaquilambre.

Desde Industria, Universidades, Empleo y Comercio se invertirán 1,1 millones de euros en la provincia, mientras que desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes la inversión real asciende a 10,7 millones y donde destacan los 2,76 millones para actuaciones en el Camino de Santiago; 2,23 millones para el Museo de la Siderurgia de Sabero, un millón de euros para las cuentas minerass 'digitales León' y 860.000 euros para equipamiento de instalaciones deportivas.

Fundación del Patrimonio Natural destina 12,62 millones a inversión real en León, con 8,7 millones para la construcción de infraestructuras de utilidad pública como un puente colgante en el embalse de Riaño, pasarelas y miradores en el Caminito de la Reina en Boca de Huérgano, la mejora del acceso al Puerto de Pinos, una pasarela peatonal en el embalse de Bárcenas o una pasarela flotante y mirador en las hoces de Vegacervera. Asimismo, para las casas del parque de Las Médulas, Lario, La Fonseya, Posada de Valdeón, Puebla de Lillo, Babia y Luna y el centro del Urogallo se han consignado 609.869 euros.