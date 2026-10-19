León XIV nombra al sacerdote diocesano salmantino Ángel Cordovilla miembro de la Comisión Teológica Internacional

Ángel Cordovilla. - DIÓCESIS DE SALAMANCA

SALAMANCA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El papa León XIV ha nombrado miembro de la Comisión Teológica Internacional al sacerdote de la Diócesis de Salamanca Ángel Cordovilla Pérez, según recoge el boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede publicado este lunes, 19 de octubre.

Ángel Cordovilla, actualmente decano de las facultades de Teología y Derecho Canónico de la Universidad Pontificia Comillas-Madrid, figura entre los nuevos integrantes de este organismo, junto a teólogos y especialistas de distintos países.

La Comisión Teológica Internacional fue instituida por el Papa Pablo VI en 1969 para ayudar a la Santa Sede y, especialmente, al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el estudio de las cuestiones doctrinales de mayor importancia para la Iglesia.

Está integrada por un máximo de 30 especialistas, nombrados por el Papa para un periodo de cinco años.* Nacido en Salamanca en 1968, Ángel Cordovilla descubrió su vocación sacerdotal en los grupos juveniles de la parroquia de San Julián.

Ingresó en el Seminario diocesano y recibió la ordenación sacerdotal el 11 de julio de 1999 en la Catedral Vieja, de manos del entonces obispo de Salamanca, Braulio Rodríguez Plaza.

Realizó sus estudios eclesiásticos en la Universidad Pontificia de Salamanca y se doctoró en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

Desde 2003 desarrolla su labor docente e investigadora en la Universidad Pontificia Comillas, donde en marzo de 2025 asumió el decanato de las facultades de Teología y Derecho Canónico.

Cordovilla es autor de numerosos libros y artículos especializados, es además asesor y director de la colección Verdad e Imagen, de la Ediciones Sígueme, y forma parte de los consejos editoriales y comités científicos de las revistas Gregorianum, Salesianum, Scriptorium Victoriense y de la Revista Española de Teología.

Su dedicación al estudio, la enseñanza y la investigación teológica ha estado estrechamente unida a su vocación sacerdotal. Así lo expresaba en una entrevista concedida al Servicio diocesano de Comunicación con motivo de sus bodas de plata sacerdotales, en mayo de 2024: "Siempre he entendido que mi pastoral es la Teología".