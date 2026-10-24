En libertad un hombre con 31 antecedentes por robar más de 6.000 euros en cinco comercios de Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid por amenazas en un parque de Las Delicias en el que se enfrentó a un menor de 15 años - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Judicial ha decretado la libertad para un hombre detenido como presunto autor de cinco delitos de robo con fuerza en establecimientos comerciales de Valladolid, cometidos entre agosto y octubre en negocios situados en un radio aproximado de 500 metros, de los que sustrajo más de 6.000 euros.

El arrestado cuenta con 31 antecedentes policiales, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La investigación comenzó tras varias denuncias por robos registrados en distintos establecimientos comerciales.

Los agentes detectaron coincidencias en la proximidad geográfica de los negocios afectados, el horario de los asaltos y el procedimiento empleado para acceder a los locales.

El primer robo investigado se produjo durante la madrugada del 7 de agosto, aunque posteriormente se denunciaron nuevos asaltos entre los días 22 y 23 de septiembre, entre el 27 y el 28 de septiembre, el 12 de octubre y el 19 de octubre.

En todos los casos, los autores accedieron a los establecimientos tras forzar los elementos de cierre y sustrajeron el dinero de las cajas registradoras.

Los investigadores analizaron las denuncias, las inspecciones oculares y el resto de las gestiones practicadas para identificar al presunto responsable.

Según la Policía Nacional, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente junto con el correspondiente atestado policial, que decretó la libertad judicial del detenido.